Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность

Звездные российские хоккеисты из НХЛ организуют матч против игроков КХЛ.

Защитник «Тампы» и форвард «Рейнджерс» решили организовать матч в Москве.

, капитан «Вашингтона», также примет в нем участие – он выступил одним из идейных вдохновителей.

Матч пройдет на одном из крупных стадионов Москвы. Ожидается, что билеты появятся в продаже, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Отмечается, что это отдельное мероприятие, которое устраивают хоккеисты. Игра пройдет в формате хоккеисты против игроков .