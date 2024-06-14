Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность
Звездные российские хоккеисты из НХЛ организуют матч против игроков КХЛ.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин решили организовать матч в Москве.
Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», также примет в нем участие – он выступил одним из идейных вдохновителей.
Матч пройдет на одном из крупных стадионов Москвы. Ожидается, что билеты появятся в продаже, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.
Отмечается, что это отдельное мероприятие, которое устраивают хоккеисты. Игра пройдет в формате хоккеисты НХЛ против игроков КХЛ.
Уже охота увидеть составы!👍🏻