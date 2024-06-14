Овечкин, Панарин и Сергачев организуют матч в формате НХЛ против КХЛ в Москве. Деньги переведут на благотворительность

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Артемий Панарин Михаил Сергачев Хоккей

Звездные российские хоккеисты из НХЛ организуют матч против игроков КХЛ.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин решили организовать матч в Москве.

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», также примет в нем участие – он выступил одним из идейных вдохновителей.

Матч пройдет на одном из крупных стадионов Москвы. Ожидается, что билеты появятся в продаже, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Отмечается, что это отдельное мероприятие, которое устраивают хоккеисты. Игра пройдет в формате хоккеисты НХЛ против игроков КХЛ.

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5 комментариев
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Круто!👍🏻
Уже охота увидеть составы!👍🏻
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клевая тема! С радостью схожу
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Задорова позовут ?
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А если кхловцы не дай бог травмируют Овечкина кто будет рекорд добивать?
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