Максим Сушинский: «Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона»

Максим Сушинский высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.

« » уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

«Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт Трофи». просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона» (трофей вручается по итогам голосования журналистов, занял 4-е место – Sports).

Конечно, Сергей заслуживает звание MVP по итогам этого сезона, но для россиянина важен не этот индивидуальный приз, а подержать в руках , что он и сделал.

Для Бобровского эта награда – не самое главное. Все во «Флориде» знают, что 90% их успеха – благодаря игре российского вратаря. И все болельщики это видели.

А Макдэвид просто с другой планеты, поэтому он тоже заслуженно получил свой приз», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.