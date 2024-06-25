Максим Сушинский: «Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона»
Максим Сушинский высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).
27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.
«Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт Трофи». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона» (трофей вручается по итогам голосования журналистов, Бобровский занял 4-е место – Sports).
Конечно, Сергей заслуживает звание MVP по итогам этого сезона, но для россиянина важен не этот индивидуальный приз, а подержать в руках Кубок Стэнли, что он и сделал.
Для Бобровского эта награда – не самое главное. Все во «Флориде» знают, что 90% их успеха – благодаря игре российского вратаря. И все болельщики это видели.
А Макдэвид просто с другой планеты, поэтому он тоже заслуженно получил свой приз», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
А его невероятные матчи этого плей-офф против ряда мощных лидеров "Востока"...
Всем адекватным любителям хоккея понятно, что именно Сергей: True MVP и сопоставлять с ним игрока проигравшей команды, которого он только что переиграл вчистую в клатче, всерьез невозможно.
Никола Йокич искренне рад за русского - настоящего героя финала Кубка Стэнли.
Все же видели как работал с отскоками Боб, как магнитил шайбы, как двигался по краске, как следил за шайбой после отскоков от бортов. Никакой Скиннер, пусть и добротно сыгравший финальную серию, и рядом по игре не сравнится с Бобровским. Не обманывайтесь статистикой, значение имеют только победы - сколько их "украл" Скиннер? А Боб?
Посмотрите, кого остановил дядя Серёжа на пути к финалу - какие тут могут быть вопросы?
Но Смайт отдали Коннору из-за заговора против русских, как обычно, конечно же
Лучше один раз проиграть крупно, чем несколько раз минимально - очевидно же. То, что Эдмонтон не заслужил сухого поражения, украсил финал камбэком или что Мак круче всех напов лиги - паспорт мне разглядеть не мешает.
Мужайтесь! ;)
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