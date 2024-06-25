Максим Сушинский: «Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Максим Сушинский Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Максим Сушинский высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

«Макдэвид побил все рекорды, но они вместе с Бобровским заслуживали «Конн Смайт Трофи». НХЛ просто подсластила пилюлю поражения для «Эдмонтона» (трофей вручается по итогам голосования журналистов, Бобровский занял 4-е место – Sports).

Конечно, Сергей заслуживает звание MVP по итогам этого сезона, но для россиянина важен не этот индивидуальный приз, а подержать в руках Кубок Стэнли, что он и сделал.

Для Бобровского эта награда – не самое главное. Все во «Флориде» знают, что 90% их успеха – благодаря игре российского вратаря. И все болельщики это видели.

А Макдэвид просто с другой планеты, поэтому он тоже заслуженно получил свой приз», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В первую очередь, важно что Сергей Бобровский своей феноменальной игрой в первых трёх матчах финала создал огромную фору и отправил Эдмонтон в такой нокдаун, из которого тот, в итоге, так и не вышел. Грандиозная по историческому значению седьмая встреча, где великий русский голкипер просто показательно уничтожил самую результативную тройку нападения сезона.
А его невероятные матчи этого плей-офф против ряда мощных лидеров "Востока"...
Всем адекватным любителям хоккея понятно, что именно Сергей: True MVP и сопоставлять с ним игрока проигравшей команды, которого он только что переиграл вчистую в клатче, всерьез невозможно.
Никола Йокич искренне рад за русского - настоящего героя финала Кубка Стэнли.
+3
0
+3
Ответ бессоветный
Бобёр 5 шайб пропустил в 2 матчах подряд, в отличие от того же Скиннера...
Вопрос не в том сколько пустил Боб. Важнее - когда! ;)
Все же видели как работал с отскоками Боб, как магнитил шайбы, как двигался по краске, как следил за шайбой после отскоков от бортов. Никакой Скиннер, пусть и добротно сыгравший финальную серию, и рядом по игре не сравнится с Бобровским. Не обманывайтесь статистикой, значение имеют только победы - сколько их "украл" Скиннер? А Боб?
Посмотрите, кого остановил дядя Серёжа на пути к финалу - какие тут могут быть вопросы?
+4
-1
+3
Ага, Боб в 4-м, 5-м 6-м матчах имел суммарно 0,79 отбитых)

Но Смайт отдали Коннору из-за заговора против русских, как обычно, конечно же
+5
-3
+2
Бобёр 5 шайб пропустил в 2 матчах подряд, в отличие от того же Скиннера...
+3
-2
+1
Бобру кубок… ) так поделили
+1
0
+1
Ответ бессоветный
Бобёр 5 шайб пропустил в 2 матчах подряд, в отличие от того же Скиннера...
Комментарий, который в принципе все объясняет. Не пропускал Бобровский 5 шайб в двух играх подряд. Ты походу даже обзоры игр не смотрел
+2
-1
+1
Ответ бессоветный
К 1:8 всегда будут вопросы! В том числе и у тебя, не имей бобёр паспорта РФ...
К тем 1:8 больше никогда и ни у кого не будет никаких вопросов
+1
0
+1
У меня вопросов не было. На Боба можно было повесить пропущенную от Мака - от конька. Других вратарских шайб я и не вспомню сегодня, пожалуй.
Лучше один раз проиграть крупно, чем несколько раз минимально - очевидно же. То, что Эдмонтон не заслужил сухого поражения, украсил финал камбэком или что Мак круче всех напов лиги - паспорт мне разглядеть не мешает.
Мужайтесь! ;)
0
0
0
Ответ peretykov
Комментарий, который в принципе все объясняет. Не пропускал Бобровский 5 шайб в двух играх подряд. Ты походу даже обзоры игр не смотрел
Ты статистику бобра смотрел? Она у него хуже прошлогодней, - может хорош земляка на коня тянуть?
+2
-2
0
Ответ Maxim Shumov
Ага, Боб в 4-м, 5-м 6-м матчах имел суммарно 0,79 отбитых) Но Смайт отдали Коннору из-за заговора против русских, как обычно, конечно же
Напомню тебе хейтерок - в 3 из 7 игр финала у бегунка 0 очков, в том числе в 6 и 7 матче )))

https://images4.imagebam.com/61/8e/3a/MEUAQWO_o.png
+3
-3
0
Ответ AminO2
В первую очередь, важно что Сергей Бобровский своей феноменальной игрой в первых трёх матчах финала создал огромную фору и отправил Эдмонтон в такой нокдаун, из которого тот, в итоге, так и не вышел. Грандиозная по историческому значению седьмая встреча, где великий русский голкипер просто показательно уничтожил самую результативную тройку нападения сезона. А его невероятные матчи этого плей-офф против ряда мощных лидеров "Востока"... Всем адекватным любителям хоккея понятно, что именно Сергей: True MVP и сопоставлять с ним игрока проигравшей команды, которого он только что переиграл вчистую в клатче, всерьез невозможно. Никола Йокич искренне рад за русского - настоящего героя финала Кубка Стэнли.
Да как это не вышел из нокдауна, очень даже вышел. Так вышел, что один из единичных случаев вообще в истории НХЛ. Всё решила 1 шайба, судьбу всей чашки.
0
0
0
Ответ Биомеханоид
Да как это не вышел из нокдауна, очень даже вышел. Так вышел, что один из единичных случаев вообще в истории НХЛ. Всё решила 1 шайба, судьбу всей чашки.
Слишком велик был созданный им запас прочности. И растворение в решающих 6 и 7 матчах самого результативного дуэта в НХЛ - опосредованное проявление общего стратегического доминирования Бобровского над ними в серии.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий