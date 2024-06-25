Алексей Терещенко: «Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Где русские, там и победы!»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Барков Клим Костин Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Победа наших ребят в составе «Флориды» радует. Но «Эдмонтон» тоже был достоин. Игра была равной.

«Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Надо было Клима Костина оставлять, а не обменивать в прошлом году. Где русские, там и победы! Они [«Эдмонтон»] просто этого не понимают.

Обе команды были достойны, «Эдмонтону» не хватило чуть-чуть. Наши ребята отлично играли. Тот же Саша Барков – русский. Знаю хорошо его отца и работал с ним. Так что поздравляю его от всей души», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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18 комментариев
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Якупова не хватило
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Санитары, увозите
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Как в фильме ДМБ: «Пуля- потому что в ЦЕЛЬ!» 🥅 🏒
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Мания величия от комплекса собственной неполноценности у чувака
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Это верно! Куда без наших
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Всю серию переживал за Флориду, но сегодня пробежался по заголовкам спортса, подумал, может, лучше бы Эдмонтон выиграл.
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На сколько я помню финов, чехов и эфиопов в составе Эдмонтона тоже нет. Я так понимаю их спортсмены тоже говорят, что Эдмонтон проиграл, потому что наших не было:))
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Да,и границы России заканчиваются там где нет русских,так тоже говорят
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ВОТТЫКДОУННТО!
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Ждал , что он скажет " Мы - русские , с нами Бог" , но не дождался (((((
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По-моему немного иронии здесь было не лишним, комментарии слишком уж серьезные
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"А ещё я в неё ем"...
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