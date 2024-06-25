Алексей Терещенко: «Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Где русские, там и победы!»

Алексей Терещенко высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Победа наших ребят в составе «Флориды» радует. Но «Эдмонтон» тоже был достоин. Игра была равной.

«Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Надо было Клима Костина оставлять, а не обменивать в прошлом году. Где русские, там и победы! Они [«Эдмонтон»] просто этого не понимают.

Обе команды были достойны, « » не хватило чуть-чуть. Наши ребята отлично играли. Тот же Саша Барков – русский. Знаю хорошо его отца и работал с ним. Так что поздравляю его от всей души», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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