Владислав Третьяк: «Бобровский – один из сильнейших голкиперов эпохи. В Америке пишут, что он уже заслужил место в Зале славы. Полностью с этим согласен»

Сегодня « » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал .

«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в хоккейной славы. Полностью с этим согласен.

Бобровский – чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть . То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась.

Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он один из сильнейших голкиперов эпохи.

Когда его будут вводить в Зал славы – порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф» – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.