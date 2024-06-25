Владислав Третьяк: «Бобровский – один из сильнейших голкиперов эпохи. В Америке пишут, что он уже заслужил место в Зале славы. Полностью с этим согласен»

Теги ФХР Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский Зал хоккейной славы Хоккей

Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.

«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен.

Бобровский – чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась.

Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он один из сильнейших голкиперов эпохи.

Когда его будут вводить в Зал славы – порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф» – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

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2 комментария
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Трудно спорить. Бобровский один из великих. Он доказал это . Две Везины и кубок. Теперь можно выдохнуть и на расслабоне продолжить строить великую карьеру ничего никому не доказывая.
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Да когда же уже Владик зашьет себе рот? 😂
P.S. Бобровский красавец! Достиг своей цели!👍 Всем сомневающимся все доказал!💪
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