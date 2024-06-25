Владислав Третьяк: «Бобровский – один из сильнейших голкиперов эпохи. В Америке пишут, что он уже заслужил место в Зале славы. Полностью с этим согласен»
Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.
«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен.
Бобровский – чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась.
Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он один из сильнейших голкиперов эпохи.
Когда его будут вводить в Зал славы – порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф» – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
P.S. Бобровский красавец! Достиг своей цели!👍 Всем сомневающимся все доказал!💪