Каменский про «Конн Смайт»: «Бобровский заслужил, а не Макдэвид. Болельщики все видели. Американские комментаторы сказали, что приз надо вручать тому, кто выиграл плей-офф»

Валерий Каменский считает, что Сергей Бобровский заслужил «Конн Смайт Трофи».

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » . Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Очень жаль, что не дали лучшего игрока плей-офф Бобровскому, хотя он заслужил это.

Я смотрел матч, и даже американские комментаторы сказали о том, что приз лучшему надо вручать тому игроку, кто выиграл плей-офф.

Болельщики все видели, все знают и ценят тот вклад, который Бобровский внес в победу «Флориды» в плей-офф.

Ну, это не только мое мнение, ведь многие специалисты и великие игроки сказали о том, что по правилам приз лучшего игрока плей-офф должен получать тот, кто выиграл .

Бобровский по всем критериям эту награду заслужил, а не Макдэвид», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.