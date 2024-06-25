Каменский про «Конн Смайт»: «Бобровский заслужил, а не Макдэвид. Болельщики все видели. Американские комментаторы сказали, что приз надо вручать тому, кто выиграл плей-офф»
Валерий Каменский считает, что Сергей Бобровский заслужил «Конн Смайт Трофи».
«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.
«Очень жаль, что не дали лучшего игрока плей-офф Бобровскому, хотя он заслужил это.
Я смотрел матч, и даже американские комментаторы сказали о том, что приз лучшему надо вручать тому игроку, кто выиграл плей-офф.
Болельщики все видели, все знают и ценят тот вклад, который Бобровский внес в победу «Флориды» в плей-офф.
Ну, это не только мое мнение, ведь многие специалисты и великие игроки сказали о том, что по правилам приз лучшего игрока плей-офф должен получать тот, кто выиграл Кубок Стэнли.
Бобровский по всем критериям эту награду заслужил, а не Макдэвид», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Вы просто представьте себе обратную ситуацию. Полевой игрок из России набирает рекордные в 21-м веке 42 очка, опережая на 20 очков ближайших визави из команды-соперника, тащит команду чуть ли не в соло в отдельных матчах, организует камбэк в финале со счета 0:3...Хоть кто-то в такой ситуации из наших отечественных "спецов" открыл бы рот в пользу того, что забугорный вратарь со статистикой нынешнего Бобровского заслужил Конн Смайт больше, чем отечественный полевой игрок со статистикой нынешнего Макдэвида? Вопрос риторический.
"Бобровский по всем критериям эту награду заслужил" - критерий там один: голосование журналистов
Нет такого правила вручать "Коня" чемпиону.
Плей-офф 2010 Ниеми 91,0% отражённых бросков. Так понимаю забираем у кэпа смайт , который выдал в тот год великий плей-офф и отдаем Ниеми?’) Не ну а чё?:)
Плей-офф 2015 Кроу 92,4% . Забираем у Данкса смайт который тоже провел великий плей-офф и отдаем Кроу:)
Бобровский 90,6%
Кхммм:)))