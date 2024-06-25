Каменский про «Конн Смайт»: «Бобровский заслужил, а не Макдэвид. Болельщики все видели. Американские комментаторы сказали, что приз надо вручать тому, кто выиграл плей-офф»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Валерий Каменский Коннор Макдэвид Хоккей

Валерий Каменский считает, что Сергей Бобровский заслужил «Конн Смайт Трофи».

«Конн Смайт Трофи», приз самому ценному игроку Кубка Стэнли, несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12». Сергей Бобровский занял четвертое место в голосовании журналистов.

«Очень жаль, что не дали лучшего игрока плей-офф Бобровскому, хотя он заслужил это.

Я смотрел матч, и даже американские комментаторы сказали о том, что приз лучшему надо вручать тому игроку, кто выиграл плей-офф.

Болельщики все видели, все знают и ценят тот вклад, который Бобровский внес в победу «Флориды» в плей-офф.

Ну, это не только мое мнение, ведь многие специалисты и великие игроки сказали о том, что по правилам приз лучшего игрока плей-офф должен получать тот, кто выиграл Кубок Стэнли.

Бобровский по всем критериям эту награду заслужил, а не Макдэвид», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

22 комментария
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Очередной неслыханный акт русофобии, студия Соловьева скоро выскажет свое мнение на этот счет
+23
-4
+19
Ни у кого из отечественных "экспертов", видимо, нету яиц, отбросив псевдопатриотизм и симпатию по национальному признаку, признать, что лучшим в этом ПО был хоккеист не из России.

Вы просто представьте себе обратную ситуацию. Полевой игрок из России набирает рекордные в 21-м веке 42 очка, опережая на 20 очков ближайших визави из команды-соперника, тащит команду чуть ли не в соло в отдельных матчах, организует камбэк в финале со счета 0:3...Хоть кто-то в такой ситуации из наших отечественных "спецов" открыл бы рот в пользу того, что забугорный вратарь со статистикой нынешнего Бобровского заслужил Конн Смайт больше, чем отечественный полевой игрок со статистикой нынешнего Макдэвида? Вопрос риторический.
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0
+14
чего он мелет : бобёр 2 матча подряд по 5 шайб пропускал...
+18
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+13
"по правилам приз лучшего игрока плей-офф должен получать тот, кто выиграл" - нет такого правила
"Бобровский по всем критериям эту награду заслужил" - критерий там один: голосование журналистов
+13
0
+13
Ответ max40
Во время матча статистика была - макди 0 бросков за последние 4 периода
А как насчёт 42 баллов за плей-офф?
+7
-2
+5
Не фиг слушать всяких нубов, тем более американских, которые больше баскетом, бейсболом и амерфутболом поглощены чем хоккеем)
Нет такого правила вручать "Коня" чемпиону.
+4
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+3
Ответ бессоветный
Конечно обесценили- это позор команде сливаться 1:8 ! Кроме того смотри статистику: у бобра в этом году она хуже прошлогодней...
ты орал всю серию,что Флорида сломалась,и конкретно Боб после 8-1,в итоге он затащил 3 период седьмой игры,давай исчо онализа)
+4
-1
+3
Ответ бессоветный
чего он мелет : бобёр 2 матча подряд по 5 шайб пропускал...
Во время матча статистика была - макди 0 бросков за последние 4 периода
+3
-1
+2
Понятно, что если бы не тяжелый сбой у Бобровского и «Флориды» по ходу серии, никакого Смайта у Макдэвида не было бы. Так что, получается, сам отдал его в другие руки.
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Решил вспомнить свое любимое Чикаго:)
Плей-офф 2010 Ниеми 91,0% отражённых бросков. Так понимаю забираем у кэпа смайт , который выдал в тот год великий плей-офф и отдаем Ниеми?’) Не ну а чё?:)
Плей-офф 2015 Кроу 92,4% . Забираем у Данкса смайт который тоже провел великий плей-офф и отдаем Кроу:)
Бобровский 90,6%
Кхммм:)))
+4
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Конн Смайт Трофи (англ. Conn Smythe Trophy) — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги.
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Нет правила вручать Конн Смайт игроку из победившей команды. Объективность это не про российских "экспертов", мозг у них в этот момент отключается
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Ответ Фтемноте
Комментарий удален модератором
Конечно обесценили- это позор команде сливаться 1:8 ! Кроме того смотри статистику: у бобра в этом году она хуже прошлогодней...
+3
-2
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Ответ бессоветный
чего он мелет : бобёр 2 матча подряд по 5 шайб пропускал...
Комментарий удален модератором
Ответ бессоветный
А как насчёт 42 баллов за плей-офф?
Это достижение, рекорд. Но кубок не у него. А провалы в игре были. Лучший?
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Ответ TOEWS
Конн Смайт Трофи (англ. Conn Smythe Trophy) — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Когда-то и ты его получал, Джонатан.
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Ответ e1ther - e1ther
опять сову натягиваешь,трибуны вставали,когда Буре был с шайбой)))
Комментарий удален модератором
Ответ e1ther - e1ther
Ну ты опять же выдал простынь,о домыслах,а вот если бы российский игрок,а вот если бы)))и снова утонул в уринотерапии)
Не надо мне рассказывать, какие терапевтические процедуры тебе прописывают )))))
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Ответ Новак Шпагатович
Нет правила вручать Конн Смайт игроку из победившей команды. Объективность это не про российских "экспертов", мозг у них в этот момент отключается
Не только у экспертов, даже у здешних обитателей,могзи отключаются:(( Каменский ,в отличие от некоторых, худо-бедно знаком с английским, смотрит игры в прямом эфире, совершенно правильно изложил мысли и мнения заокенаских комментаторов. Вам следует поспорить или оскорблять их.Судя по всему , вы более великий знаток традиций и ньюансов НХЛ:))
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