Сергей Бобровский: «Хорошо, что я не катался вчера. Я пошел домой и поиграл со своей дочерью. Она моя мотивация, мое вдохновение»

Сергей Бобровский высказался о своей дочери после победы в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Бобровский рассказал, что перед решающей игрой провел время с дочерью. Напомним, вратарь пропустил раскатку «Флориды» в преддверии седьмого матча.

«Я пытался отрешиться от всего, что окружало меня, просто успокоиться, расслабиться, фокусироваться на одном броске за раз.

Хорошо, что я не катался вчера. Тренер вратарей предложил просто отдохнуть, отвлечься.

Я пошел домой и поиграл со своей дочерью. Она моя мотивация. Она мое вдохновение. Просто расслабился, перезагрузился, пришел сегодня утром на раскатку», – сказал вратарь «Флориды» .

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!