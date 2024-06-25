Сергей Бобровский: «Хорошо, что я не катался вчера. Я пошел домой и поиграл со своей дочерью. Она моя мотивация, мое вдохновение»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о своей дочери после победы в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Бобровский рассказал, что перед решающей игрой провел время с дочерью. Напомним, вратарь пропустил раскатку «Флориды» в преддверии седьмого матча.

«Я пытался отрешиться от всего, что окружало меня, просто успокоиться, расслабиться, фокусироваться на одном броске за раз.

Хорошо, что я не катался вчера. Тренер вратарей предложил просто отдохнуть, отвлечься.

Я пошел домой и поиграл со своей дочерью. Она моя мотивация. Она мое вдохновение. Просто расслабился, перезагрузился, пришел сегодня утром на раскатку», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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3 комментария
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Серега. Уже прошло много часов с вашей победы, а эмоции все еще не отпускают! С улыбкой на лице сегодня работал. Честь и хвала! Мужчина и просто элитный страж!🇷🇺🙏🏻🏒
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Дочка - соавтор успеха!
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