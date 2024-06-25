Агент Бобровского о статье ИИХФ: «Может, ее написал нездоровый человек. Все равно имена россиян будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимание»

Теги ИИХФ Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Черных Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Сергея Бобровского высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды».

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

«Если болельщики и партнеры не признали ли бы российских хоккеистов, для меня это было бы ужаснее, чем-то, что вытворяют чиновники. Кто это сделал? Может, нездоровый человек написал эту статью.

Главное, все признают труды наших хоккеистов. Если один-два человека, бог с ним, это не проблема. Семеро одного не ждут. Все равно имена российских хоккеистов будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимание.

Искренне рад за достижение парней. Они молодцы! Это историческое достижение не только для клуба, но и для всех ребят. Они действительно этого заслуживают», – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Бобровского в России.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Alex1104
"Ванкуверский журналист Лукас Эйкройд – один из известнейших североамериканских спортивных и трэвел-обозревателей. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 17 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград." Канадцы бывают разные...
Но в данном случае, не упомянув того же Боба в контексте победы Флориды, этот журналист поступил как бес.
+17
0
+17
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Но в данном случае, не упомянув того же Боба в контексте победы Флориды, этот журналист поступил как бес.
Как ублюдок. В смысле: бастард.
+17
0
+17
Главное, что их имена и фамилии будут на кубке и этого уже не отнять
+13
0
+13
А внимание обращать НУЖНО.
Как котенка: если не тыкать носом в собственное, то так и будет гадить.
+12
-1
+11
Ответ Alex1104
"Ванкуверский журналист Лукас Эйкройд – один из известнейших североамериканских спортивных и трэвел-обозревателей. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 17 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград." Канадцы бывают разные...
Все эти регалии журналиста только подтверждают, что он профессионал и всё сделал умышленно. Скурвился, выполняя заказ Тардиффа.

Так и теряется годами наработанная репутация.
+7
0
+7
Ответ Alex1104
"Ванкуверский журналист Лукас Эйкройд – один из известнейших североамериканских спортивных и трэвел-обозревателей. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 17 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград." Канадцы бывают разные...
Как это все отменяет то, что он действительно нездоров, раз поступил как обиженный ребенок?
+4
0
+4
Ответ Alex1104
Как ублюдок. В смысле: бастард.
Бастард из ванкувера.
+3
0
+3
Ответ DVS1
Как это все отменяет то, что он действительно нездоров, раз поступил как обиженный ребенок?
Я просто написал кто это. И это не просто какой-то Вася Пупкин. Соответственно он прекрасно знает все детали и писал вполне понимая, что пишет.
Понятно, что заказ от ИИХФ
+4
-1
+3
Ответ Космический Котик
Все эти регалии журналиста только подтверждают, что он профессионал и всё сделал умышленно. Скурвился, выполняя заказ Тардиффа. Так и теряется годами наработанная репутация.
Абсолютно.
+3
0
+3
Ну ладно Тараса и Кулика обошел. А в воротах у него кто играл???
+2
0
+2
Ответ Космический Котик
Все эти регалии журналиста только подтверждают, что он профессионал и всё сделал умышленно. Скурвился, выполняя заказ Тардиффа. Так и теряется годами наработанная репутация.
Бобровский же уделал канадский клуб, что еще ждать от канадского журналиста , ясно же ,что "рекомендации" ИИХФ он воспримет с пониманием. Продажность вовсе не исключает удовольствие от процесса. Древнейшая профессия.
+1
0
+1
Лукас Эйкройд - редиска*

* "редиска" - нехороший человек
0
0
0
Ответ Alex1104
Как ублюдок. В смысле: бастард.
Лукас Сноу?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий