Агент Бобровского о статье ИИХФ: «Может, ее написал нездоровый человек. Все равно имена россиян будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимание»

Агент Сергея Бобровского высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды».

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали , и .

«Если болельщики и партнеры не признали ли бы российских хоккеистов, для меня это было бы ужаснее, чем-то, что вытворяют чиновники. Кто это сделал? Может, нездоровый человек написал эту статью.

Главное, все признают труды наших хоккеистов. Если один-два человека, бог с ним, это не проблема. Семеро одного не ждут. Все равно имена российских хоккеистов будут фигурировать везде. На это не нужно обращать внимание.

Искренне рад за достижение парней. Они молодцы! Это историческое достижение не только для клуба, но и для всех ребят. Они действительно этого заслуживают», – сказал агент , представляющий интересы Бобровского в России.