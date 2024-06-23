Бобровский и Экблад пропустили тренировку «Флориды» перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли
Сергей Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед 7-й игрой финала.
Причины не называются. Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.
Напомним, счет в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» – 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня. Начало – в 3:00 по московскому времени.
Но как был за пантер так и буду. Макдак ещё возьмёт несколько кубков точно.
А Мак тоже симпатичен, невероятный сезон. Но у него еще лет 10 впереди точно.