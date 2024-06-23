Бобровский и Экблад пропустили тренировку «Флориды» перед седьмым матчем финала Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Аарон Экблад Хоккей

Сергей Бобровский пропустил тренировку «Флориды» перед 7-й игрой финала.

Причины не называются. Помимо Бобровского, тренировку также пропустил защитник Аарон Экблад.

Напомним, счет в финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» – 3-3. Седьмой матч финала состоится 25 июня. Начало – в 3:00 по московскому времени.

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22 комментария
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может оно и правильно, дополнительный отдых не помешает, а может он с психологом или видео тренером занимается. Вобщем удачи Сергею, желаю засушить последний матч сезона и поднять кубок над головой!!!
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Бобровский в запое по совету Тарпищева для перезагрузки )
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Ответ Aleksandr
Комментарий скрыт
Коня получит Мак, даже если Бобр 50 бросков отразит.
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Ответ ssvblr
Комментарий скрыт
1 из 19 в большинстве у Флориды. Такой вот режиссер слабый.
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Блин и Макдака жалко будет и Флориду всю.

Но как был за пантер так и буду. Макдак ещё возьмёт несколько кубков точно.
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Ответ Aleksandr
Комментарий скрыт
Коня 100% отдадут Маку, кто бы не победил, и как бы не сыграл Боб
+9
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Тарпищев во Флориде?
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Болею за Флориду в этом противостоянии. Еще со времен Павла Буре им симпатизирую, ну и эмблема с детства в душу запала. Но Эдмонтон, по моему, больше заслужил взять КС. Это будет невероятно красивая история, взять финал с 0-3
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Ответ бессоветный
Ну всё: бобёр сломался даже не выйдя на матч....
Просто отдохнуть дали
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Всё хорошо, ребят
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С психологом работают
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Может Пол с плетьми перестарался.
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Хочется пожелать Сергею удачи.
А Мак тоже симпатичен, невероятный сезон. Но у него еще лет 10 впереди точно.
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Ответ Bzz Pvz
Мдааа, а я думал, что позорнее серии Бостон Флорида прошлого года ничего не будет
Позорнее Торонты нет и не будет команды))
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