Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности. Мы не боялись ошибиться, играли свободно, атаковали»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

«Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности.

Это был момент, когда нам нужно было собраться и выполнить свою работу.

Мы не боялись допустить ошибку. Мы играли свободно. Мы атаковали», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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6 комментариев
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Просто красавец.
И как вратарь, и как спортсмен, и как человек, и даже внешне.
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Очень рад за Сергея, что ему это удалось!
+14
-1
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Золотые слова
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0
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Ответ bel01
Просто красавец. И как вратарь, и как спортсмен, и как человек, и даже внешне.
Про внешность - там вообще стиль. Топ.
+3
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Серёга молодец, очень радостно за него, жаль не хватает только олимпийской медали теперь
+2
-1
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Рад очень очень за Бобровского, он этого очень достоин и как вся команда Флорида
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