Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности. Мы не боялись ошибиться, играли свободно, атаковали»
Сергей Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
«Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности.
Это был момент, когда нам нужно было собраться и выполнить свою работу.
Мы не боялись допустить ошибку. Мы играли свободно. Мы атаковали», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
И как вратарь, и как спортсмен, и как человек, и даже внешне.