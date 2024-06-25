Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли: «Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности. Мы не боялись ошибиться, играли свободно, атаковали»

Сергей Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

«Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности.

Это был момент, когда нам нужно было собраться и выполнить свою работу.

Мы не боялись допустить ошибку. Мы играли свободно. Мы атаковали», – сказал вратарь «Флориды» .