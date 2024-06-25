Владислав Третьяк: «Игра Бобровского показала силу русской вратарской школы. ФХР уже 18 лет работает над подготовкой голкиперов, видеть результаты усилий – всегда приятно»
Владислав Третьяк высказался о русской вратарской школе.
Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.
«Игра Бобровского в очередной раз показала силу русской вратарской школы. У нас лучшие голкиперы в мире. Федерация хоккея России уже 18 лет работает над подготовкой вратарей, и видеть результаты усилий – всегда приятно.
Мы защищаем интересы русских ребят, стимулируем клубы лучше с ними работать, доверять место в основном составе. А еще вкладываем много сил в обучение.
Выпускаются специальные программы, я каждый год провожу Школу Владислава Третьяка для самых талантливых юных голкиперов страны.
Испытывая гордость за сегодняшние успехи Бобровского, мы продолжаем поступательную работу. Чтобы в России росли, крепли и прибавляли в мастерстве наследники Бобровского – парни, у которых большие победы еще впереди!» – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
и в постели горяча,
в этом личная заслуга
Леонида Ильича