Владислав Третьяк: «Игра Бобровского показала силу русской вратарской школы. ФХР уже 18 лет работает над подготовкой голкиперов, видеть результаты усилий – всегда приятно»

Теги ФХР Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о русской вратарской школе.

Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.

«Игра Бобровского в очередной раз показала силу русской вратарской школы. У нас лучшие голкиперы в мире. Федерация хоккея России уже 18 лет работает над подготовкой вратарей, и видеть результаты усилий – всегда приятно.

Мы защищаем интересы русских ребят, стимулируем клубы лучше с ними работать, доверять место в основном составе. А еще вкладываем много сил в обучение.

Выпускаются специальные программы, я каждый год провожу Школу Владислава Третьяка для самых талантливых юных голкиперов страны.

Испытывая гордость за сегодняшние успехи Бобровского, мы продолжаем поступательную работу. Чтобы в России росли, крепли и прибавляли в мастерстве наследники Бобровского – парни, у которых большие победы еще впереди!» – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

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28 комментариев
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Не сомневался, что увижу тут эту новость
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Чего ты гонишь, каких усилий ФХР? Хоть ссы в глаза, всё Божья роса.
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Что он такое несёт? 18 лет назад Бобровский уже в Новокузнецке играл. А 14 лет играет в НХЛ. К его подготовки ты отношения никакого не имеешь...Ты своего внука подготовить даже не можешь ..днище он у тебя
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Что он несет ((((
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При чем тут Серёга и подготовка вратарей ФХР🤷‍♂️🤦‍♂️
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И неважно для Третьяка, что Бобровский 14 лет назад переехал в Америку.
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Ответ Святослав Павловский
Собрались как-то Третьяк, Мостовой, Кожевников…
Мамиашвилли забыл добавить, он тоже большой ценитель беленькой, занюхивая патритизмом
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Если девушка красива
и в постели горяча,
в этом личная заслуга
Леонида Ильича
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Собрались как-то Третьяк, Мостовой, Кожевников…
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Лицемерие, лизоблюдство, желание примазаться к чужим успехам - и все это сочетает в себе один персонаж - депутат Владислав Третьяк.🤦‍♂️
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🤡🤡🤡
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У него два ответа были готовы в зависимости от конечного результата
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Когда нет своих успехов, будем присваивать чужие .Врёт, как дышит.
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Вот бы еще и центрами начали заниматься)))
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Усилия ФХР и лично Третьяка сейчас направлены на то, чтобы не отпускать молодёжь не в НХЛ, не в другие лиги. А в случае отклонения от линии партии - отправить в армию или на фронт. Ну и примазаться ко всем победам, да. Сейчас ещё плешивый выскажется - вот мол, моя прямая заслуга, победа бобра в стэнли
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Ждем комментарии Кожевникова, Крикунова
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О! Примазался. План выполнен. Модно и медальку.
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Вопреки усилиям ФХР наших классных киперов в НХЛ действительно много.
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Нет слов…)))
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Славик!Не отвлекайся и лижи задницу главного-а то,разжалуют)))
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну, Бобровский нет. Тогда вопрос знатокам - что позволило пройти путь от одного Набокова до трех суперэлитных вратарей в топ-5 и ещё с десяток крепких за последние 15 лет? Если раньше надо было напрячься, чтобы найти русского вратаря в команде НХЛ, то сейчас сложно найти команду НХЛ без русского вратаря? Есть что по существу кроме тупого хейта Третьяка? Я не в его защиту, а интересуюсь объективными причинами...
Если по существу, то появление отдельных тренеров для вратарей. Штуки, которая в росхоккее появилась не с Третьяком, а вместе с финскими киперами-легионерами.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну, Бобровский нет. Тогда вопрос знатокам - что позволило пройти путь от одного Набокова до трех суперэлитных вратарей в топ-5 и ещё с десяток крепких за последние 15 лет? Если раньше надо было напрячься, чтобы найти русского вратаря в команде НХЛ, то сейчас сложно найти команду НХЛ без русского вратаря? Есть что по существу кроме тупого хейта Третьяка? Я не в его защиту, а интересуюсь объективными причинами...
Ну уж прямо так сложно найти команду без русского вратаря? Сейчас российские вратари заявлены в 11 командах НХЛ, что составляет примерно треть команд, даже не половину
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Вранье на вранье.
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