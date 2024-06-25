Владислав Третьяк: «Игра Бобровского показала силу русской вратарской школы. ФХР уже 18 лет работает над подготовкой голкиперов, видеть результаты усилий – всегда приятно»

Владислав Третьяк высказался о русской вратарской школе.

Сегодня « » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала . Ворота «Пантерс» защищал .

«Игра Бобровского в очередной раз показала силу русской вратарской школы. У нас лучшие голкиперы в мире. Федерация хоккея России уже 18 лет работает над подготовкой вратарей, и видеть результаты усилий – всегда приятно.

Мы защищаем интересы русских ребят, стимулируем клубы лучше с ними работать, доверять место в основном составе. А еще вкладываем много сил в обучение.

Выпускаются специальные программы, я каждый год провожу Школу Владислава Третьяка для самых талантливых юных голкиперов страны.

Испытывая гордость за сегодняшние успехи Бобровского, мы продолжаем поступательную работу. Чтобы в России росли, крепли и прибавляли в мастерстве наследники Бобровского – парни, у которых большие победы еще впереди!» – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.