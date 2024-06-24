Кожевников о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Почти все во «Флориде» держалось на Бобровском. Как только он подустал – все и рухнуло. Только ему по силам вытянуть команду из штопора» 

Александр Кожевников оценил ход финала Кубка Стэнли.

«Флорида» вела в решающей серии 3-0, но позволила «Эдмонтону» сравнять счет (3-3).

– Ожидали такого поворота в финале ?

– 3-3 с 0-3 – это сюрприз для всех. Тут надо понять, что со стаканом: он наполовину полон или наполовину пуст? То есть это « » так сдулась, или « » так прибавил?

– Ваш ответ?

– Седьмой матч покажет. Пока видно, что почти все во «Флориде» держалось на игре Бобровского. Как только он подустал – все и рухнуло.

– Верите во «Флориду»?

– Верю в Бобровского. Постоянно это говорю нашим журналистам. Только ему по силам вытянуть команду из этого штопора.

Но беспокойство перед седьмым матчем есть. Не могу понять причины апатии «Флориды» – и игроков, и тренеров. Могли бы хотя бы подраться, какую-то провокацию устроить. Но нет – тишина, – сказал двукратный олимпийский чемпион.