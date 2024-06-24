Кожевников о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Почти все во «Флориде» держалось на Бобровском. Как только он подустал – все и рухнуло. Только ему по силам вытянуть команду из штопора»
Александр Кожевников оценил ход финала Кубка Стэнли.
«Флорида» вела в решающей серии 3-0, но позволила «Эдмонтону» сравнять счет (3-3).
– Ожидали такого поворота в финале НХЛ?
– 3-3 с 0-3 – это сюрприз для всех. Тут надо понять, что со стаканом: он наполовину полон или наполовину пуст? То есть это «Флорида» так сдулась, или «Эдмонтон» так прибавил?
– Ваш ответ?
– Седьмой матч покажет. Пока видно, что почти все во «Флориде» держалось на игре Бобровского. Как только он подустал – все и рухнуло.
– Верите во «Флориду»?
– Верю в Бобровского. Постоянно это говорю нашим журналистам. Только ему по силам вытянуть команду из этого штопора.
Но беспокойство перед седьмым матчем есть. Не могу понять причины апатии «Флориды» – и игроков, и тренеров. Могли бы хотя бы подраться, какую-то провокацию устроить. Но нет – тишина, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Что тогда бы говорил,вся команда на Тарасе держится или Куликове.