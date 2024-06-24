Кожевников о 3-3 в финале Кубка Стэнли: «Почти все во «Флориде» держалось на Бобровском. Как только он подустал – все и рухнуло. Только ему по силам вытянуть команду из штопора» 

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил ход финала Кубка Стэнли.

«Флорида» вела в решающей серии 3-0, но позволила «Эдмонтону» сравнять счет (3-3).

– Ожидали такого поворота в финале НХЛ?

– 3-3 с 0-3 – это сюрприз для всех. Тут надо понять, что со стаканом: он наполовину полон или наполовину пуст? То есть это «Флорида» так сдулась, или «Эдмонтон» так прибавил?

– Ваш ответ?

– Седьмой матч покажет. Пока видно, что почти все во «Флориде» держалось на игре Бобровского. Как только он подустал – все и рухнуло.

– Верите во «Флориду»?

– Верю в Бобровского. Постоянно это говорю нашим журналистам. Только ему по силам вытянуть команду из этого штопора. 

Но беспокойство перед седьмым матчем есть. Не могу понять причины апатии «Флориды» – и игроков, и тренеров. Могли бы хотя бы подраться, какую-то провокацию устроить. Но нет – тишина, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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22 комментария
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Он кроме слова "Бобровский" что-нибудь ещё знает??)
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+14
А другие игроки не устают? Так же можно и в обратную сторону сказать. Пока полевые были в форме, то Бобр ловил
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-1
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Ответ Нет Его
Он кроме слова "Бобровский" что-нибудь ещё знает??)
Гранёный стакан
+9
-3
+6
А не играл бы Бобр за Пантерс.
Что тогда бы говорил,вся команда на Тарасе держится или Куликове.
+5
0
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видно что человек после выходных не отошёл
+8
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Пусть Эдмонтон выиграет, должна же когда то сказка стать былью.
+5
-1
+4
Уже о стакане рассуждает в своих спичах )) видимо пока наливает.
+2
0
+2
А Эдмонтона как будто и нет. Ничего что он тоже немного причастен?
+2
-1
+1
Ответ Нет Его
Он кроме слова "Бобровский" что-нибудь ещё знает??)
Да. "Красное" и "белое".
+3
-2
+1
Штопор-пустой стакан-полупустой стакан-опять пустой стакан-Флорида-Бобровский. Вот и готово добротное интервью для Спортса.
+1
0
+1
Какой вратарь был лучшим в плове? Вратарь Рейнджерс Шестёркин. Кто их выбил? Флорида. За счёт чего? За счёт того, что ведущие игроки во главе с Барковым играли лучше соперника, а не за счёт игры вратаря. Так на ком они держались? Вопрос риторический, а Кожевников просто старый маразматик и бухарь.
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Кароче Флорида гавно, Бобровский гений…. Кожева редкий … скажем так «чудак»
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У Шурика стакан со штопором всегда с собой.
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Только кори Перри может похоронить рыжего - как он уже хоронил техасцев, монреальцев и флоридцев. Кого он похоронит на этот раз - снова флоридцев или эдмонтонцев для разнообразия?:)
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Качество интервью напрямую зависит от полноты наполненности стакана.
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А голы тоже Бобровский побежит забивать? Выигрывает и проигрывает вся команда.
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Ответ Нет Его
Он кроме слова "Бобровский" что-нибудь ещё знает??)
Штопор
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Ответ Bars 18
видно что человек после выходных не отошёл
Морису надо было полкоманды не возить на выезд в матче 6:)
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Ответ G-Karen
Эксперт хоть один матч серии поздней ночью смотрел? Я уверен, что даже обзор игры не смотрел
Нет, конечно. Все эти назароплющекожевниковы ничего не смотрят и несут бред Ларину от балды.
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