Щитов о 7-й игре Кубка Стэнли: «Хочется победы «Флориды», там играют русские ребята. Но «Эдмонтон» сейчас на эмоциональном подъеме»

Никита Щитов поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли.

Решающий матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдет в ночь с 24 на 25 июня.

«Изначально я думал, что «Флорида» выиграет. Но у «Эдмонтона» очень здорово играет Макдэвид. Мне нравится, как «Эдмонтон» играет в большинстве, как двигается у них вся пятерка. Все в движении.

Бобровский выручает как может. «Эдмонтон» сейчас находится на эмоциональном подъеме. Сложно делать прогноз на седьмой матч. Мне очень хочется, чтобы выиграла «Флорида», потому что там играют наши русские ребята», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.