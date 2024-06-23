Щитов о 7-й игре Кубка Стэнли: «Хочется победы «Флориды», там играют русские ребята. Но «Эдмонтон» сейчас на эмоциональном подъеме»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Никита Щитов Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Щитов поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли.

Решающий матч финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном» пройдет в ночь с 24 на 25 июня. 

«Изначально я думал, что «Флорида» выиграет. Но у «Эдмонтона» очень здорово играет Макдэвид. Мне нравится, как «Эдмонтон» играет в большинстве, как двигается у них вся пятерка. Все в движении.

Бобровский выручает как может. «Эдмонтон» сейчас находится на эмоциональном подъеме. Сложно делать прогноз на седьмой матч. Мне очень хочется, чтобы выиграла «Флорида», потому что там играют наши русские ребята», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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