Сергей Толчинский: «Летом играю в теннис и футбол. В медиахоккей звали, но я отказался – надо потихоньку начинать тренироваться»

Сергей Толчинский рассказал, что его приглашали в медиахоккей.

29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата.

В Кубке Гагарина он провел 10 матчей и отметился 4 (3+1) баллами за результативность при полезности «минус 3».

«Летом очень часто играю в теннис и футбол. Во время сезона не успеваю. Там в компьютер просто банально играешь и все.

В медиахоккей звали, но пока я отказался. Сейчас просто надо потихоньку начинать тренироваться. Пока не согласился», – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.