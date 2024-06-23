Сергей Толчинский: «Летом играю в теннис и футбол. В медиахоккей звали, но я отказался – надо потихоньку начинать тренироваться»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс медиахоккей Хоккей

Сергей Толчинский рассказал, что его приглашали в медиахоккей.

29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата.

В Кубке Гагарина он провел 10 матчей и отметился 4 (3+1) баллами за результативность при полезности «минус 3».

«Летом очень часто играю в теннис и футбол. Во время сезона не успеваю. Там в компьютер просто банально играешь и все.

В медиахоккей звали, но пока я отказался. Сейчас просто надо потихоньку начинать тренироваться. Пока не согласился», – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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