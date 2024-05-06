Толчинский о матче с Беларусью: «Омск – хоккейный город, не удивился, что нас тут так поддерживают. Я кайфовал от атмосферы»

Теги Авангард СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ G-Drive Арена Сергей Толчинский Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Сергей Толчинский заявил, что кайфовал от атмосферы на арене в Омске.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в Омске в рамках турнира Лига Ставок Большой тур сборной со счетом 4:0.

Напомним, Толчинский в прошлом году перешел из «Авангарда» в СКА.

«Я катался, кайфовал от атмосферы, от этой энергетики. Хотелось забить, отличиться. Где-то специально пытался забить, чтобы мою фамилию на арене произнесли.

Омск – хоккейный город, нисколько не удивился, что нас тут так поддерживают. Я и до игры был в предвкушении, и во время матча питался от этой энергии, этой атмосферы. Все-таки три года в «Авангарде», в том числе чемпионский. Флешбеки были приятные, они по-прежнему как-то всплывают.

Будь этот матч в июне, я бы так же кайфанул. Впрочем, в июне не стоит его делать, конечно», – сказал нападающий сборной «России 25» Сергей Толчинский.

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