Форвард СКА Толчинский о «Зените»: «Рады за них. Мотивируемся, смотря игры. Футбольный Питер выиграл, хоккейному тоже надо побеждать»

Сергей Толчинский сравнил «Зенит» и СКА.

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Мир РПЛ, в то время как армейцы из Санкт-Петербурга проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

«Зенит» выиграл шесть раз подряд. Следим за ними. Безусловно, мы за них рады. Сами мотивируемся от этого, смотря игры. Просто тоже хочется победить.

Футбольный Питер выиграл, теперь хоккейному тоже надо побеждать», – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.