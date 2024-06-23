Форвард СКА Толчинский о «Зените»: «Рады за них. Мотивируемся, смотря игры. Футбольный Питер выиграл, хоккейному тоже надо побеждать»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Толчинский сравнил «Зенит» и СКА.

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Мир РПЛ, в то время как армейцы из Санкт-Петербурга проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

«Зенит» выиграл шесть раз подряд. Следим за ними. Безусловно, мы за них рады. Сами мотивируемся от этого, смотря игры. Просто тоже хочется победить.

Футбольный Питер выиграл, теперь хоккейному тоже надо побеждать», – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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11 комментариев
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Таких, как Толчинский всегда противно слушать. Что же ты в Авангарде не хотел побеждать ?
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не надо
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купите бразильцев
+5
-2
+3
🤮
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Толчинский , а как же ты будешь общаться с бывшими игроками ЦСКА , которых ты опарафинил после ухода из команды или уже всё прошло ?
+2
0
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Ответ Юрий Синьков
тренера смените
Нинада! Этот цирк должен провести гастроли до конца, толчинские с грицюками должны наесться кала до отвала.
+2
0
+2
тренера смените
+1
0
+1
Как же вы с Йосей побеждать то будете?
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0
Ответ геннадий крылов
купите бразильцев
На коньках и с клюшками
+1
-1
0
Ответ геннадий крылов
купите бразильцев
Про «бразильцев» - не смешно. Начинает напоминать нытьё.
0
0
0
Ответ геннадий крылов
купите бразильцев
Про «бразильцев» - не смешно. Начинает напоминать нытьё.
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