Сергей Толчинский: «Не считаю, что у меня был провальный сезон. Тяжело весь чемпионат провести на одном уровне»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Толчинский высказал мнение о собственной игре в этом сезоне.

29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина он провел 10 матчей и отметился 4 (3+1) баллами за результативность при полезности «минус 3».

СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4.

– Нет ощущения, что на вас смотрят косо и ждут чего-то большего?

– Как и в любой команде, если у одного из лидеров спад, не идут очки в определенный период времени, в любом случае он оказывается под давлением. Но я не считаю, что у меня был провальный сезон.

– Он был синусоидный. Иногда вы были великолепны, в какой-то момент резко пропадали со льда. Играли много, но эффекта не было.

– Такое бывает, да. Все равно тяжело весь чемпионат провести на одном уровне. Даже у ребят, которые провели очень результативный сезон, бывали спады.

– Как СКА сумел проиграть «Автомобилисту»?

– Они играли собранно, дисциплинированно, хорошо действовали на контратаках. Где-то им везло. Многие голы, пропущенные нами, были обидными, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

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