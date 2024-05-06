Толчинский про тест Купера: «Мне не показался тяжелым. У меня летом теннис, футбол, я много бегаю, ну и я легкий. Трудно тем, кто весит под 110 кг. Им нужны какие-то другие тесты»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Спорт-Экспресс Бег сборная России U25 Хоккей

Сергей Толчинский высказался о беговых тренировках в СКА.

Тест Купера заключается в непрерывном беге на протяжении 12 минут с максимальной скоростью. После остановки секундомера высчитывается преодоленная дистанция и с помощью специальных таблиц оценивается уровень физической подготовки испытуемого.

Существует множество вариаций этого теста.

– Вы поедете в отпуск после сборной, а когда начнете тренироваться? Подготовили уже график?

– Три недели я отдохнул, сейчас две недели тренировки и игры. Думаю, в таком же графике и буду работать: три недели отдыха, а дальше за работу.

– Слышал, что начнете командные тренировки в августе с теста Купера. Зачем он вам?

– Как зачем? Просто кому-то тяжело делать беговую часть, мне вот легко.

– Пробегаете всегда?

– Первый раз в жизни бежал, но он мне не показался тяжелым. У меня летом теннис, футбол, я много бегаю, ну и я легкий.

Понятно, что тем, кто весит под 110 килограммов, будет трудно, быть может, им нужны какие-то другие тесты, – сказал нападающий СКА и «России 25» Сергей Толчинский.

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7 комментариев
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Ответ Kenshin
Логика как в Ростате. В России очень высокий уровень жизни. А для бедных и нищих просто нужна какая то другая методика подсчета...
отлично приплел Россию, так держать
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Ответ Kenshin
Всегда пожалуйста.
Вот бы ты ещё орфографию подтянул
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Ответ Kenshin
Всему своё время.
Верю в тебя, дружище
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