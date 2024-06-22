Кэмпфер согласовал контракт с «Трактором». Клубу нужно выменять права на игрока у «Ак Барса» (Metaratings)

Защитник Стивен Кэмпфер согласовал контракт с «Трактором».

Как сообщает Metaratings, для заключения соглашения челябинскому клубу нужно выменять спортивные права на игрока у «Ак Барса».

Отмечается, что стороны находятся в диалоге по данной сделке.

выступал за « » в сезоне-2021/22. В 2022 году игрок расторг контракт с командой. Ранее сообщалось, что он отказался возвращаться в клуб по политическим причинам.

Сезон-2023/24 35-летний защитник провел в « » из . В 45 играх в регулярном чемпионате он набрал 22 (3+19) балла при полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 2 матчах.