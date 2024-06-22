Кэмпфер согласовал контракт с «Трактором». Клубу нужно выменять права на игрока у «Ак Барса» (Metaratings)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы Аризона АХЛ КХЛ Стивен Кэмпфер Тусон Хоккей

Защитник Стивен Кэмпфер согласовал контракт с «Трактором».

Как сообщает Metaratings, для заключения соглашения челябинскому клубу нужно выменять спортивные права на игрока у «Ак Барса».

Отмечается, что стороны находятся в диалоге по данной сделке.

Стивен Кэмпфер выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22. В 2022 году игрок расторг контракт с командой. Ранее сообщалось, что он отказался возвращаться в клуб по политическим причинам.

Сезон-2023/24 35-летний защитник провел в «Тусоне» из АХЛ. В 45 играх в регулярном чемпионате он набрал 22 (3+19) балла при полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 2 матчах.

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13 комментариев
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Очень нравится, что делает Волков и «Трактор» ! Видно, что люди работают.
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-2
+6
А ему сколько годиков то бы права на него получить? или у него контракт не завершенный с АБ
+3
0
+3
35 лет. Для чего козе баян? Статистика то так себе...
+3
-1
+2
Ответ MDI
А ему сколько годиков то бы права на него получить? или у него контракт не завершенный с АБ
Второе. У него был год контракта. Неужели Трактор получше и помоложе не нашёл?
+2
0
+2
Может, лучше Дэрона Куинта вернуть?
+1
0
+1
Показалось что Кемпера и из ЛА слили.
+2
-2
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То какой уровень лиги сейчас, это подписание можно считать хорошим на сегодняшний день, да же 35лет уже не помеха. О чём говорить если Ковальчук в 40 тут многим в КХЛ ещё фору мог давать.
+3
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Я так понимаю теперь Кэмпфер неинтересен Ак Барсу раз отдают его Трактору
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В Тракторе на обмене.на слуху.Тертышный,да и отец в АК Барсе.который омолаживается
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Ответ Серый
Второе. У него был год контракта. Неужели Трактор получше и помоложе не нашёл?
Так то он (защитник) за АБ 30 очей набрал. Но, вопрос, где он прошлый сезон провел и как провел?
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Ответ Инженер-конструктор
Может, лучше Дэрона Куинта вернуть?
Так то Дерону , при всем уважению к нему, уже 48 лет.
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Ответ Ilshat-112
Так то Дерону , при всем уважению к нему, уже 48 лет.
Мда...
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