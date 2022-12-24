Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам. Защитник боится осуждения в США (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Детройт НХЛ АХЛ КХЛ Гранд Рэпидс Стивен Кэмпфер Политика Хоккей

Стивен Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам.

Американский защитник боится осуждения на родине, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. При этом игрок обещал рассмотреть вариант с возвращением в казанский клуб весной следующего года. 

Напомним, в мае Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом» на год. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и набрал 14 (3+11) очков.

Сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в возвращении игрока в этом сезоне. 

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7 комментариев

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McGregor
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Ответ Андрей Костоломченко
Никто не хочет быть новым заложником, это верно
А почему бы тебе не свалить в закат со спортивного сайта. Реально, иди и прыгни со скалы, мудила
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stradivari13
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Ответ Андрей Костоломченко
Просто все самое интересное происходит в аэропортах)
именно поэтому они не уезжают )))
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Андрей Костоломченко
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Ответ stradivari13
именно поэтому в России полно канадцев и американцев
Просто все самое интересное происходит в аэропортах)
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stradivari13
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Ответ Андрей Костоломченко
Никто не хочет быть новым заложником, это верно
именно поэтому в России полно канадцев и американцев
+3
-1
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Андрей Костоломченко
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Никто не хочет быть новым заложником, это верно
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Настоящий Кубинец
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Слабак
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Brazil Barys
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Красавчик!
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