Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам. Защитник боится осуждения в США (Артур Хайруллин)
Стивен Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам.
Американский защитник боится осуждения на родине, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. При этом игрок обещал рассмотреть вариант с возвращением в казанский клуб весной следующего года.
Напомним, в мае Кэмпфер подписал контракт с «Детройтом» на год. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и набрал 14 (3+11) очков.
Сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в возвращении игрока в этом сезоне.
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