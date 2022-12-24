Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам. Защитник боится осуждения в США (Артур Хайруллин)

отказался возвращаться в « » по политическим причинам.

Американский защитник боится осуждения на родине, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. При этом игрок обещал рассмотреть вариант с возвращением в казанский клуб весной следующего года.

Напомним, в мае Кэмпфер подписал контракт с « » на год. В нынешнем сезоне он провел 22 матча в за « » и набрал 14 (3+11) очков.

Сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в возвращении игрока в этом сезоне.