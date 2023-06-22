«Ак Барс» давал Кэмпферу 50 млн рублей в год – игрок был готов вернуться в КХЛ. Вероятно, семья не захотела ехать в Россию
«Ак Барс» предлагал Стивен Кэмпфер не меньше 50 миллионов рублей в год.
Несмотря на интерес команды из Татарстана, американский хоккеист подписал двустороннее соглашение с «Аризоной».
«Ак Барс» предлагал защитнику двухлетний контракт с зарплатой не меньше 50 миллионов рублей плюс различные бонусы.
Хоккеистом также активно интересовалось минское «Динамо», которое готово было предложить однолетнее соглашение.
По данным «Бизнес Online», сам хоккеист был готов снова попробовать свои силы в КХЛ и вернуться в «Ак Барс». Кэмпферу нравились условия и в организация работы в клубе.
«Говорят, что ключевую роль в решении хоккеиста сыграла его семья, которая не захотела возвращаться в Россию», – сообщает издание.
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