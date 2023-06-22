«Ак Барс» давал Кэмпферу 50 млн рублей в год – игрок был готов вернуться в КХЛ. Вероятно, семья не захотела ехать в Россию

«Ак Барс» предлагал Стивен Кэмпфер не меньше 50 миллионов рублей в год.

Несмотря на интерес команды из Татарстана, американский хоккеист подписал двустороннее соглашение с «Аризоной».

«Ак Барс» предлагал защитнику двухлетний контракт с зарплатой не меньше 50 миллионов рублей плюс различные бонусы.

Хоккеистом также активно интересовалось минское « », которое готово было предложить однолетнее соглашение.

По данным «Бизнес Online», сам хоккеист был готов снова попробовать свои силы в и вернуться в « ». Кэмпферу нравились условия и в организация работы в клубе.

«Говорят, что ключевую роль в решении хоккеиста сыграла его семья, которая не захотела возвращаться в Россию», – сообщает издание.