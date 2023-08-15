Генменеджер «Ак Барса» о Кэмпфере: «Общение продолжается, он может передумать и вернуться в любой момент»

Теги Ак Барс Аризона НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Стивен Кэмпфер Хоккей

Марат Валиуллин сообщил, что «Ак Барс» продолжает общение со Стивеном Кэмпфером.

– Были ли защитники, которых «Ак Барс» сейчас активно рассматривал, но они не перешли по тем или иным причинам?

– Мы просмотрели значительное количество иностранных хоккеистов. Кто-то не понравился по игровым моментам, кто-то по финансовой стороне нас не устроил или по возрасту.

Долгое время мы вели Стивена Кэмпфера, но он подписал договор с «Аризоной». Хотя у нас продолжается общение с игроком, в любой момент он может передумать и вернуться.

Есть также другие варианты, которые пока не хочется называть. Мы смотрим, никуда не торопимся, время у нас есть, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

«Ак Барс» давал Кэмпферу 50 млн рублей в год – игрок был готов вернуться в КХЛ. Вероятно, семья не захотела ехать в Россию

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