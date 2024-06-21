Барулин о словах Конюхова про Овечкина: «Глупости. Саня давно играет в НХЛ, он капитан. При чем здесь хоккей и политика?»
Константин Барулин высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.
Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».
«Я считаю, что это глупости. Саня давно играет в НХЛ, команда зависит от него, он капитан. При чем здесь хоккей и политика? Никогда не понимал, когда спорт начинал становиться политической игрушкой.
НХЛ всегда была и сейчас является лучшей лигой мира. Ребята не просто так туда едут зарабатывать деньги и кубки, поэтому не разделяю мнение Конюхова.
Те люди, которые знают Сашку так, как я, переживают за него, уверены и желают удачи, чтобы он побил рекорд Гретцки. Еще раз говорю, спорт не должен быть политикой, это все разговоры для того, чтобы свести к политике», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.
Овечкин - $4,49 млн
Панарин — $5,97 млн
и др.
А США, в том числе из денег налогоплательщиков, спонсируют Украину, поставляя оружие из которого хохлы убивают российских военных и мирных граждан.
Очень понятная политика, если не заниматься демагогией.
Сами то наверное российским телефоном пользуетесь? На Ниву пересели?
В любом случае, даже если бы никто не получил эти средства, они остались бы в США и так же ничего не изменилось.
Причем здесь Овечкин?