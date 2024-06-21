Барулин о словах Конюхова про Овечкина: «Глупости. Саня давно играет в НХЛ, он капитан. При чем здесь хоккей и политика?»

Константин Барулин высказался о критике Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Я считаю, что это глупости. Саня давно играет в , команда зависит от него, он капитан. При чем здесь хоккей и политика? Никогда не понимал, когда спорт начинал становиться политической игрушкой.

НХЛ всегда была и сейчас является лучшей лигой мира. Ребята не просто так туда едут зарабатывать деньги и кубки, поэтому не разделяю мнение Конюхова.

Те люди, которые знают Сашку так, как я, переживают за него, уверены и желают удачи, чтобы он побил рекорд Гретцки. Еще раз говорю, спорт не должен быть политикой, это все разговоры для того, чтобы свести к политике», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.