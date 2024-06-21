Плющев о словах Конюхова про Овечкина: «Нельзя говорить, что Саша предал интересы России. Ни разу не слышал от него негативные высказывания о стране»

Владимир Плющев высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Не думаю, что патриотами являются люди, которые больше всех орут об этом. Наши дипломаты работают на территории других государств. Живут там семьями. И что? Теперь можно сказать, что они работают на кого‑то другого? В свое время спортсмены были послами мира.

Я знаю Сашу Овечкина с детства, знаю его семью. Сказать, что он не патриот… Я бы никогда в жизни так не подумал. Он никогда не отказывался выступать за сборную России, очень бережно относится к своему родному клубу, всячески поддерживает молодых игроков « ».

Думаю, что высказывание Конюхова было на эмоциях или еще на чем‑то. Чтобы делать такие заявления, надо немного лучше знать людей.

– спортсмен с большой буквы. Говорить о том, что он предал интересы страны, нельзя. Он получает доллары, контракт, который заслуживает. Я ни разу не слышал от него негативные высказывания в отношении нашей страны.

Господину Конюхову надо быть аккуратнее в своих словах, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.