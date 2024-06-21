Плющев о словах Конюхова про Овечкина: «Нельзя говорить, что Саша предал интересы России. Ни разу не слышал от него негативные высказывания о стране»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«Не думаю, что патриотами являются люди, которые больше всех орут об этом. Наши дипломаты работают на территории других государств. Живут там семьями. И что? Теперь можно сказать, что они работают на кого‑то другого? В свое время спортсмены были послами мира.

Я знаю Сашу Овечкина с детства, знаю его семью. Сказать, что он не патриот… Я бы никогда в жизни так не подумал. Он никогда не отказывался выступать за сборную России, очень бережно относится к своему родному клубу, всячески поддерживает молодых игроков «Динамо».

Думаю, что высказывание Конюхова было на эмоциях или еще на чем‑то. Чтобы делать такие заявления, надо немного лучше знать людей.

Александр – спортсмен с большой буквы. Говорить о том, что он предал интересы страны, нельзя. Он получает доллары, контракт, который заслуживает. Я ни разу не слышал от него негативные высказывания в отношении нашей страны.

Господину Конюхову надо быть аккуратнее в своих словах, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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12 комментариев
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Putin Team-это главное его предательство.
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Ответ Роман Головешкин
Конюхова просто штормило сильно в последнее время.
Штормит патриотов в борьбе за то, кто правильный. Оппозицию грохнули, теперь врагов среди своих будут искать, мирно жить не умеют.
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Конюхова просто штормило сильно в последнее время.
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Словами патриот модный. а делами служит врагам. Человека определяют дела, а не слова. Чем Овечкин отличается от Касаткиной, ничем.
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что за бред вы тут пишите, вроде взрослые люди...
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Ну и льстец, облизал Овечкина с ног до головы,а никто ведь не заставлял,шапито.
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Ответ Валера Синюков
Вот ты первый враг и будешь, всё ку - ку Гриня, встречай!
Я не участвую в конкурсе, кто лучше лижет, пока будут конкурентов убирать.
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Ответ Ковид 07.10.52
Я не участвую в конкурсе, кто лучше лижет, пока будут конкурентов убирать.
Ты и есть,первый участник,просто сам пока этого не понимаешь.
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Ответ Ilshat-112
Putin Team-это главное его предательство.
даже это "путинтим" предал, сидит на долларовом контракте и помалкивает... "жопа в тепле"
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Ответ Дружба11
Ну и льстец, облизал Овечкина с ног до головы,а никто ведь не заставлял,шапито.
а может и заставлял...
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