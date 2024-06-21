Максим Сушинский: «Овечкин – звезда мирового хоккея, он родился в России и любит страну, патриот. Он всегда с удовольствием играл за сборную, когда была возможность»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ Федор Конюхов Матч ТВ Хоккей

Максим Сушинский высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

«НХЛ – лучшая лига мира, если наши спортсмены там играют и продвигают отечественный хоккей, это прекрасно, патриотично.

Овечкин всегда говорит, что он россиянин. Не считаю, что Овечкин не является патриотом. Он всегда приезжал и с удовольствием играл за сборную, когда была возможность.

Александр – звезда мирового хоккея, он родился в России и любит свою страну, патриот», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

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9 комментариев
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Мы знает много таких патриотов. Их много среди чиновников, спортсменов, депутатов)) Любят всей семьей из-за рубежа...
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Ну, теперь всей агитбригадой будут Овечкина отмазывать)) поздно, Федя уже припечатал его к борту)))
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Здорово задела правда про тех. кто кричит, что патриот, а сам не брезгует развлекать врагов. прикрываясь. что представляет наш хоккей, можно подумать. что там не знают какой у нас он.
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Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо
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Если родился и играл за сборную значит патриот 👍дальше даже слов нет….
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Он всегда приезжал и с удовольствием играл за сборную, когда была возможность.

сколько игр за Р-25? что мешало?
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Пешком ходил, а не играл
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Ответ Aryna Lapko
Ну, теперь всей агитбригадой будут Овечкина отмазывать)) поздно, Федя уже припечатал его к борту)))
следующее путешествие Феди будет на Юпитер, недели через две
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Ответ mitos
Мы знает много таких патриотов. Их много среди чиновников, спортсменов, депутатов)) Любят всей семьей из-за рубежа...
Да ладно вам! Это уже не то зарубежье чем даже 15-20 лет назад. Если сейчас и будут сидеть где-то чтобы наслаждаться жизнью, то это точно не сша и Западная Европа
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