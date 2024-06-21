Максим Сушинский: «Овечкин – звезда мирового хоккея, он родился в России и любит страну, патриот. Он всегда с удовольствием играл за сборную, когда была возможность»

Максим Сушинский высказался о критике Федора Конюхова в адрес Александра Овечкина.

Ранее известный путешественник Федор Конюхов заявил о плохом отношении к капитану « »: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

« – лучшая лига мира, если наши спортсмены там играют и продвигают отечественный хоккей, это прекрасно, патриотично.

Овечкин всегда говорит, что он россиянин. Не считаю, что Овечкин не является патриотом. Он всегда приезжал и с удовольствием играл за сборную, когда была возможность.

– звезда мирового хоккея, он родился в России и любит свою страну, патриот», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.