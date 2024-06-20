Швец-Роговой о травме: «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего. Потом определили, что чуть-чуть неправильно сделали – задели нерв»

Теги СКА травмы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Спорт-Экспресс Здоровье Хоккей

Артем Швец-Роговой рассказал о травме, из-за которой пропустил 2 года.

Форвард полностью пропустил сезон-2022/23 и провел 5 матчей в регулярном чемпионате-2023/24.

– Сначала повреждение было не таким серьезным, вы должны были пропустить не так много, но потом была врачебная ошибка, из-за которой выбыли целый на сезон. Как это было, если восстанавливать хронологию?

– Это было так давно, я уже не помню. На самом деле ошибку сразу же допустили, просто не сразу определили, что ошиблись, поэтому все тяжело пошло.

Получилось так, что сделали операцию, время прошло, а у меня не срослось ничего. Уже потом определили, что чуть-чуть неправильно сделали, и все пошло вот так.

– То есть изначально был перелом?

– Да, там специальная конструкция, которую вставляют в руку, чтобы это все приросло. А получилось так, что задели нерв, и пришлось конструкцию эту раньше времени вытаскивать, поэтому все вот так случилось, – сказал нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой.

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6 комментариев
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Дай Бог без травм теперь в Динамо! Добро пожаловать в семью, где не выкидывают игроков из команды , как вещь.
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Крепкого здоровья!
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Угу. Кататься не умеет , потому из Витязя притащили. Тогда у вас в клубе дураки сидят . Например, к Юрзинову в 90-х кривоногие и криворукие в Динамо не шли . А приходили , такие, как Ковалев, Яшин , Каспарайтис. Запомни , в Динамо при Юрзинове и Билялетдинове никогда не брали в 4 звено. Всегда говорили нам нужны игроки 1/2 звена , а уж из тех кто не выдерживал конкуренцию
переводили в 3 /4 звено с шансом вернутся в 1/2. Плохо вы кухню понимаете .
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Ответ as21
Конечно популизм это супер, кеша посмотри как он играет и сколько ему давалось шансов в СКА а потом обвиняй, с Артёмом возились до последнего, Ротенберг его любил ,лечил ,терпел, он деревянный, кататься не умеет, 4 звено
Да он тупо на вентилятор в сторону СКА постоянно накидывает. Я не уверен, что он дальше заголовка эти посты читает.
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По той же схеме Динамо дало вторую жизнь Эрику. Поверило, и О’Делл один из лидеров команды.
Удачи, Артём и здоровья!
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Ответ КЕША
Дай Бог без травм теперь в Динамо! Добро пожаловать в семью, где не выкидывают игроков из команды , как вещь.
Конечно популизм это супер, кеша посмотри как он играет и сколько ему давалось шансов в СКА а потом обвиняй, с Артёмом возились до последнего, Ротенберг его любил ,лечил ,терпел, он деревянный, кататься не умеет, 4 звено
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