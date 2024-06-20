Швец-Роговой о травме: «Сделали операцию, а у меня не срослось ничего. Потом определили, что чуть-чуть неправильно сделали – задели нерв»

Артем Швец-Роговой рассказал о травме, из-за которой пропустил 2 года.

Форвард полностью пропустил сезон-2022/23 и провел 5 матчей в регулярном чемпионате-2023/24.

– Сначала повреждение было не таким серьезным, вы должны были пропустить не так много, но потом была врачебная ошибка, из-за которой выбыли целый на сезон. Как это было, если восстанавливать хронологию?

– Это было так давно, я уже не помню. На самом деле ошибку сразу же допустили, просто не сразу определили, что ошиблись, поэтому все тяжело пошло.

Получилось так, что сделали операцию, время прошло, а у меня не срослось ничего. Уже потом определили, что чуть-чуть неправильно сделали, и все пошло вот так.

– То есть изначально был перелом?

– Да, там специальная конструкция, которую вставляют в руку, чтобы это все приросло. А получилось так, что задели нерв, и пришлось конструкцию эту раньше времени вытаскивать, поэтому все вот так случилось, – сказал нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой.