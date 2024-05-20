Швец-Роговой перешел из СКА в «Динамо». Контракт – на 2 года
Артем Швец-Роговой пополнил состав «Динамо».
Контракт с московским клубом рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Швец-Роговой провел 5 матчей за СКА и сделал 1 передачу.
Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.
Хороший игрок! Думается , что в Динамо у него есть все шансы заиграть снова.
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