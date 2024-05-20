Швец-Роговой перешел из СКА в «Динамо». Контракт – на 2 года

Теги СКА переходы КХЛ Динамо Артем Швец-Роговой Хоккей

Артем Швец-Роговой пополнил состав «Динамо».

Контракт с московским клубом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Швец-Роговой провел 5 матчей за СКА и сделал 1 передачу.

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с апреля 2022 года по декабрь 2023-го из-за проблем со здоровьем.

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8 комментариев
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Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
Наивный, человек два года в хоккей не играл, уже не молод. Это будет провальный трансфер, уже сейчас можно говорить.
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Комментарий удален пользователем
Старков в Сочи, Амур или может сразу в клуб НХЛ?
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Ответ Rudenzik
Наивный, человек два года в хоккей не играл, уже не молод. Это будет провальный трансфер, уже сейчас можно говорить.
Посмотрим.

Хороший игрок! Думается , что в Динамо у него есть все шансы заиграть снова.

С Джиошвили и Ильенко может появиться третья ударная😎

Питерские бураки за безобидный пост ставят минусы😀
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Ответ Позитивный
Посмотрим. Хороший игрок! Думается , что в Динамо у него есть все шансы заиграть снова. С Джиошвили и Ильенко может появиться третья ударная😎 Питерские бураки за безобидный пост ставят минусы😀
Хороший игрок, который еще прошлого сезона должен был повесить коньки на гвоздь из-за травмы. Лол
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Ответ Позитивный
Посмотрим. Хороший игрок! Думается , что в Динамо у него есть все шансы заиграть снова. С Джиошвили и Ильенко может появиться третья ударная😎 Питерские бураки за безобидный пост ставят минусы😀
Какой-то ты слишком позитивный. Посмотри на его статистику за последние годы. Хотя можно и за всю карьеру
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Ответ Позитивный
Посмотрим. Хороший игрок! Думается , что в Динамо у него есть все шансы заиграть снова. С Джиошвили и Ильенко может появиться третья ударная😎 Питерские бураки за безобидный пост ставят минусы😀
Ишь какой оптимист. Если контракт односторонний, то это точно провал.
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Ответ Алан Оздоев
ОХК как обычно подбирают игроков после СКА) обьедки со стода
А Ак Барс или другой клуб за пределами столиц доедают за обоими и плюс за ЦСКА?
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