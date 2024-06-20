Рябыкин об «Эдмонтоне» и 2-3 с «Флоридой»: «Не ожидал, что при 0-3 пойдет такое преображение. У «Ойлерс» в сезоне больше 110 игр с учетом выставочных. Профи это оценивают» 

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Дмитрий Рябыкин НХЛ Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил ход финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» – «Эдмонтон» (3-2).

– «Эдмонтон» удивил?

– Да, не ожидал, что у канадского клуба при 0-3 пойдет такое преображение. Если считать выставочные матчи, то «Эдмонтон» провел в этом сезоне больше 110 игр. Это огромная нагрузка, помноженная на перелеты, которых в Западной конференции заметно больше, чем в Восточной.

У той же «Флориды» была автобусная серия с «Тампой», недалеко расположились и другие соперники. «Эдмонтону» географически пришлось тяжелее – и в регулярке, и в плей-офф, где были серии, например, с «Далласом» и «Ванкувером».

Тем не менее после такого марафона «Эдмонтон» находит в себе силы – и моральные, и физические – вернуться в гонку. Профессионалы это оценивают», – сказал экс-тренер «Витязя» и «Авангарда».

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