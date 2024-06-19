Терещенко о Макдэвиде: «Такие раз в 100 лет рождаются. Он реально может все: забивать, отдавать»

Алексей Терещенко высоко оценил игровые качества Коннора Макдэвида.

Напомним, капитан « » забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).

обновил свой же рекорд для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101).

«Я всегда говорил, что такие парни рождаются раз в 100 лет. Он реально может все: забивать, отдавать.

Единственное, может быть, игра в обороне не самая лучшая. Но таких игроков немного, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира .

22 июня «Ойлерс» сыграют с «Пантерс» в шестом матче финала плей-офф НХЛ.