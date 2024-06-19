Терещенко о Макдэвиде: «Такие раз в 100 лет рождаются. Он реально может все: забивать, отдавать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко НХЛ Коннор Макдэвид Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко высоко оценил игровые качества Коннора Макдэвида.

Напомним, капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3). 

Макдэвид обновил свой же рекорд НХЛ для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101). 

«Я всегда говорил, что такие парни рождаются раз в 100 лет. Он реально может все: забивать, отдавать.

Единственное, может быть, игра в обороне не самая лучшая. Но таких игроков немного, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

22 июня «Ойлерс» сыграют с «Пантерс» в шестом матче финала плей-офф НХЛ. 

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13 комментариев
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Прошло намного меньше времени конечно с рождения Великого, но то, что Конор шикарный-роскошный и всё умеющий, а главное стабильный игрок написано серебряными красками на пантеоне НХЛ, осталось сменить надпись на золотой шрифт, а для этого осталось выиграть всего два матча, два очень тяжелых матча! Удачи Макдэвиду!!!🇨🇦97
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+26
Про оборону дурацкий стереотип, нормально отрабатывает, плюс за счёт мастерской работы клюшкой угрозы нейтрализует
+16
-1
+15
Ответ Сергей Фетисов
Да Макдэвид большой талант,но когда смотришь как против него играют,удивляешься.Почему он спокойно объезжает игроков соперника?Где силовые?Не видел чтобы его в борт впечатали.
Чтобы впечатать в борт силовым, надо или догнать или поймать на траектории. А менять направление быстрее МакДэвида не умеет сегодня никто.
+15
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+15
Одного мегамонстра в воротах Пантерс хвалить начали в первых матчах - перехвалили. Второго мегамонстра из Ойлерс в последних тоже - значит перехвалят, замолчит и этого хватит кошкам для победы :) Как бы то ни было, шикарная серия, классные команды, топ исполнители во всех линиях. Удовольствие от хоккей колоссальное. С нетерпением жду выходных и пусть победит сильнейший.
+10
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При все моем АХТУНГЕ от игры Кучерова - Макдэвид это Танос))) он делает на площадке то, что и как хочет! ГОАТ бесспорно.
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Макдэвид великолепен!
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Но как же так...половина юзеров со спорца говорит, что он лишь простой, что-то средне умеющий бегунок...И вот кому мне верить теперь, юзерам со спорца или трехкратному чемпиону мира? Теряюсь в сомнениях.
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+2
По доброму желаю канадцу взять трофей,и сколько бы он не ставил рекордов ,по значимости взять чашку многократно важнее всех рекордов лиги,Ну а чисто на мой взгляд,если нефть заберет шестой матч,пошатнуть этот поезд в седьмом матче будет весьма сложно..
+2
-1
+1
Да Макдэвид большой талант,но когда смотришь как против него играют,удивляешься.Почему он спокойно объезжает игроков соперника?Где силовые?Не видел чтобы его в борт впечатали.
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ну за последние 100 лет таких как минимум несколько. так что так себе утверждение
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Ответ Alex.K71
Прошло намного меньше времени конечно с рождения Великого, но то, что Конор шикарный-роскошный и всё умеющий, а главное стабильный игрок написано серебряными красками на пантеоне НХЛ, осталось сменить надпись на золотой шрифт, а для этого осталось выиграть всего два матча, два очень тяжелых матча! Удачи Макдэвиду!!!🇨🇦97
болеем за мака всей россией!
+4
-4
0
Ответ zhenichacm
Одного мегамонстра в воротах Пантерс хвалить начали в первых матчах - перехвалили. Второго мегамонстра из Ойлерс в последних тоже - значит перехвалят, замолчит и этого хватит кошкам для победы :) Как бы то ни было, шикарная серия, классные команды, топ исполнители во всех линиях. Удовольствие от хоккей колоссальное. С нетерпением жду выходных и пусть победит сильнейший.
Скажите-ка мне пожалуйста, а в каком из голов первый мегамонстр ложанул?
На ум приходит только гол Второго мегамонстра в 5 матче. Но там встретились 2 гения и один из них поединок выиграл. Теперь в защиту первого скажу, а сколько таких поединков Серней выиграл, сколько бросков отразил?
Отразил бросок гений, пропустил - лузер. как просто у Вас.
Не только вратари тренируются, но и форварды тоже. Что бы набирать очки, завоёвывать медали. Это игра, и Бобровский 100 процентов мегамонстр. Правда везёт ему хреново. В прошлом году попал под мегамашину под названием Вегас. В этом году, похоже, под ’Гения поколения’ под именем Коннор.
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