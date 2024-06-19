Терещенко о Макдэвиде: «Такие раз в 100 лет рождаются. Он реально может все: забивать, отдавать»
Алексей Терещенко высоко оценил игровые качества Коннора Макдэвида.
Напомним, капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы, сделал 2 результативные передачи и был признан первой звездой пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3, 2-3).
Макдэвид обновил свой же рекорд НХЛ для XXI века по числу очков за сезон с учетом плей-офф (в прошлом сезоне у него было 173 балла в 94 играх, 72+101).
«Я всегда говорил, что такие парни рождаются раз в 100 лет. Он реально может все: забивать, отдавать.
Единственное, может быть, игра в обороне не самая лучшая. Но таких игроков немного, к сожалению», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
22 июня «Ойлерс» сыграют с «Пантерс» в шестом матче финала плей-офф НХЛ.
На ум приходит только гол Второго мегамонстра в 5 матче. Но там встретились 2 гения и один из них поединок выиграл. Теперь в защиту первого скажу, а сколько таких поединков Серней выиграл, сколько бросков отразил?
Отразил бросок гений, пропустил - лузер. как просто у Вас.
Не только вратари тренируются, но и форварды тоже. Что бы набирать очки, завоёвывать медали. Это игра, и Бобровский 100 процентов мегамонстр. Правда везёт ему хреново. В прошлом году попал под мегамашину под названием Вегас. В этом году, похоже, под ’Гения поколения’ под именем Коннор.