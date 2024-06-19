Вайсфельд о 6-м матче «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Давление на всех оказано: одним надо выиграть одну игру, другим – ошибаться нельзя. Психологическое преимущество будет у «Ойлерс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Леонид Вайсфельд НХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли, счет стал 2-3.

«На следующий матч психологическое преимущество, конечно, будет у «Эдмонтона». Понятное дело, что «Флориде» осталось одну игру выиграть, они будут стараться.

С одной стороны, психологическое преимущество у «Эдмонтона», но если бы меня спросили, где бы я хотел оказаться, то я бы лучше на стороне «Флориды» оказался (смеется) – все-таки у них игра в запасе.

Давление сейчас оказано на всех: одним надо выиграть одну игру, другим – ошибаться нельзя. Все будет зависеть от того, в какой форме будут находиться лидеры команды», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

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1 комментарий
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Флорида играет с мыслью " мы можем проиграть, ничего страшного " , и это плохо, так до 7 матча доиграются...
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