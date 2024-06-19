Кожевников о госнаграде для Бобровского: «Он же в США играет, там приносит деньги и славу. Вот будет в России, тогда и будут награды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

«Флорида» ведет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-2.

«Эдмонтон» сейчас прижат к стенке, им нечего терять. Можно сказать, что предстоящий матч станет решающим. Учитывая, как играют наши хоккеисты, хочется, чтобы «Эдмонтон» пораньше начал отдыхать.

Бобровский проводит великий сезон. Он будет величайшим, когда выиграет трофей.

Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу.

Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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11 комментариев
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У него есть что-то, что намного более ценно, чем госнаграды - любовь огромного количества болельщиков и зрительский интерес за его игрой всего мира.
+13
-1
+12
"Великий" сезон Бобровского:

В регулярке: .915, 2.7 GAA. Hеплохо, но до величия далеко. Его бэкап Столарц сыграл свои игры гораздо лучше: .925, 2.03 GAA за 27 игр.
В плей-офф: .906, 2.37 GAA. Чуть лучше Скиннера.
+7
-4
+3
Говорят, если спортс будет игнорить кожеву и ротена, то хоккейный раздел загнется
+3
0
+3
Ответ Пнин
У него есть что-то, что намного более ценно, чем госнаграды - любовь огромного количества болельщиков и зрительский интерес за его игрой всего мира.
Не всего мира, а только той его части, которая знает, что такое хоккей
+4
-1
+3
Ответ Silky Mitts
"Великий" сезон Бобровского: В регулярке: .915, 2.7 GAA. Hеплохо, но до величия далеко. Его бэкап Столарц сыграл свои игры гораздо лучше: .925, 2.03 GAA за 27 игр. В плей-офф: .906, 2.37 GAA. Чуть лучше Скиннера.
но почему-то столарц не играет в плей-офф, совпадение?
+3
0
+3
У Кожевникова делирий чтоли
+1
-1
0
Ответ Silky Mitts
"Великий" сезон Бобровского: В регулярке: .915, 2.7 GAA. Hеплохо, но до величия далеко. Его бэкап Столарц сыграл свои игры гораздо лучше: .925, 2.03 GAA за 27 игр. В плей-офф: .906, 2.37 GAA. Чуть лучше Скиннера.
Неплохо? А почему он тогда в номинациях на Везину? И не 2.7, а 2.37. В плей-офф 2.35 - лучше чем в регулярке. Проверяйте цифры, потом пишите.
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Ответ albert_lucky
Неплохо? А почему он тогда в номинациях на Везину? И не 2.7, а 2.37. В плей-офф 2.35 - лучше чем в регулярке. Проверяйте цифры, потом пишите.
Перепутал, но разницы особо не играет. Вы наверное вкладываете иное значение в слово «великий» .915 - это не великий сезон, как ни крути. Великий сезон - это Шестёркин с .935 два года назад или Ульмарк с .938 в прошлом сезоне.
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Ответ Silky Mitts
Перепутал, но разницы особо не играет. Вы наверное вкладываете иное значение в слово «великий» .915 - это не великий сезон, как ни крути. Великий сезон - это Шестёркин с .935 два года назад или Ульмарк с .938 в прошлом сезоне.
Я про "великий" и не говорил, но сезон, когда ты заслуженно вошёл в тройку лучших в мире, словом "неплохо" точно не назовёшь.
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Ответ albert_lucky
Я про "великий" и не говорил, но сезон, когда ты заслуженно вошёл в тройку лучших в мире, словом "неплохо" точно не назовёшь.
В интервью используется слово "великий". Хорошо, пускай будет очень хороший сезон, в топ-5 лиги точно.
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Ответ Silky Mitts
В интервью используется слово "великий". Хорошо, пускай будет очень хороший сезон, в топ-5 лиги точно.
А в комментарии слово "неплохо".
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