Кожевников о госнаграде для Бобровского: «Он же в США играет, там приносит деньги и славу. Вот будет в России, тогда и будут награды»
Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.
«Флорида» ведет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-2.
«Эдмонтон» сейчас прижат к стенке, им нечего терять. Можно сказать, что предстоящий матч станет решающим. Учитывая, как играют наши хоккеисты, хочется, чтобы «Эдмонтон» пораньше начал отдыхать.
Бобровский проводит великий сезон. Он будет величайшим, когда выиграет трофей.
Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу.
Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В регулярке: .915, 2.7 GAA. Hеплохо, но до величия далеко. Его бэкап Столарц сыграл свои игры гораздо лучше: .925, 2.03 GAA за 27 игр.
В плей-офф: .906, 2.37 GAA. Чуть лучше Скиннера.