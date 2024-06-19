Кожевников о госнаграде для Бобровского: «Он же в США играет, там приносит деньги и славу. Вот будет в России, тогда и будут награды»

Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

« » ведет в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» со счетом 3-2.

«Эдмонтон» сейчас прижат к стенке, им нечего терять. Можно сказать, что предстоящий матч станет решающим. Учитывая, как играют наши хоккеисты, хочется, чтобы « » пораньше начал отдыхать.

проводит великий сезон. Он будет величайшим, когда выиграет трофей.

Госнаграда для Бобровского? Он же в США играет. Вот будет играть в России, воспитывать детей, тогда и будут награды. Сергей же играет за границей, там приносит деньги и славу.

Надо здесь находиться, делать что-то для людей, а после того начинать говорить про награды», – заявил двукратный олимпийский чемпион .