Кори Кэйн ушел из «Куньлуня» после 7 сезонов в клубе

Теги переходы КХЛ Куньлунь Ред Стар Кори Кэйн Хоккей

Китайский нападающий Кори Кэйн ушел из «Куньлуня».

Контракт 33-летнего игрока с клубом действовал до 30 апреля 2024 года, новое соглашение «Куньлунь» форварду не предложил.

«Кэйн был одним из знаковых игроков клуба. Он перешел к нам перед сезоном-2017/18 и с тех пор был с нами всегда – в Шанхае, Пекине, Мытищах и на Олимпийских играх.

Немного жаль, что лучшим из его 7 сезонов в «Куньлунь Ред Стар» остался самый первый, однако во все последующие он проявлял себя командным игроком и делал все, что мог для успеха команды в частности и китайского хоккея в целом.

За его плечами останутся 284 матча за «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ – это третий показатель в истории клуба. 

Не забудем 2 гола канадцам на Олимпиаде в Пекине. Будем помнить 8 очков в 9 матчах за сборную Китая на чемпионатах мира. Спасибо за хоккей, Цзян Ан!» – говорится в заявлении клуба. 

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2 комментария
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После семи лет парни из менеджмента кунлуня поняли, что у них играл совсем не тот Кейн)
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Эх, как теперь КХЛ будет жить без Кейна?
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