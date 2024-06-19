Кори Кэйн ушел из «Куньлуня» после 7 сезонов в клубе

Китайский нападающий Кори Кэйн ушел из «Куньлуня».

Контракт 33-летнего игрока с клубом действовал до 30 апреля 2024 года, новое соглашение «Куньлунь» форварду не предложил.

« был одним из знаковых игроков клуба. Он перешел к нам перед сезоном-2017/18 и с тех пор был с нами всегда – в Шанхае, Пекине, Мытищах и на Олимпийских играх.

Немного жаль, что лучшим из его 7 сезонов в «Куньлунь Ред Стар» остался самый первый, однако во все последующие он проявлял себя командным игроком и делал все, что мог для успеха команды в частности и китайского хоккея в целом.

За его плечами останутся 284 матча за « » в – это третий показатель в истории клуба.

Не забудем 2 гола канадцам на Олимпиаде в Пекине. Будем помнить 8 очков в 9 матчах за сборную Китая на чемпионатах мира. Спасибо за хоккей, Цзян Ан!» – говорится в заявлении клуба.