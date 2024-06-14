Экс-форвард «Сан-Хосе» Халбжевакс перешел в «Куньлунь». Он набрал 122 очка в 203 матчах в АХЛ

Теги переходы Сан-Хосе НХЛ чемпионат Швеции Фрелунда КХЛ Куньлунь Ред Стар Джейден Халбжевакс Хоккей

Джейден Халбжевакс перешел в «Куньлунь».

Китайский клуб сообщил о подписании соглашения на один сезон с канадским форвардом.

В прошлом сезоне Джейден Халбжевакс выступал в чемпионате Швеции за «Фрелунду». В 11 матчах регулярного чемпионата он набрал 6 (3+3) очков. В плей-офф отметился 6 (1+5) баллами в 14 играх.

В НХЛ хоккеист провел три матча за «Сан-Хосе» в сезоне-2021/22 и сделал одну голевую передачу.

В АХЛ форвард в общей сложности провел 203 матча и набрал 122 (55+67) очка.

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