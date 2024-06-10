«Салават» проведет с «Ак Барсом» первый домашний матч сезона КХЛ, «Локомотив» – со СКА, «Спартак» – с ЦСКА, «Авангард» – с «Сибирью»

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КХЛ опубликовала даты первых домашних матчей клубов в новом сезоне.

11 июня лига презентует календарь всего регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Расписание первых домашних матчей команд выглядит следующим образом:

«Авангард» – против «Сибири» 4 сентября;

«Автомобилист» – против «Трактора» 4 сентября;

«Адмирал» – против «Куньлуня» 17 сентября;

«Ак Барс» – против «Автомобилиста» 14 сентября;

«Амур» – против «Куньлуня» 15 сентября;

«Барыс» – против «Нефтехимика» 4 сентября;

«Витязь» – против «Адмирала» 4 сентября;

«Динамо» Минск – против «Амура» 5 сентября;

«Динамо» Москва – против «Куньлуня» 4 сентября;

«Куньлунь» – против «Адмирала» 6 сентября;

«Лада» – против «Локомотива» 5 сентября;

«Локомотив» – против СКА 9 сентября;

«Металлург» – против «Локомотива» 3 сентября;

«Нефтехимик» – против «Металлурга» 12 сентября;

«Салават Юлаев» – против «Ак Барса» 5 сентября;

«Северсталь» – против «Сибири» 12 сентября;

«Сибирь» – против «Авангарда» 15 сентября;

СКА – против «Трактора» 12 сентября;

«Сочи» – против «Трактора» 14 сентября;

«Спартак» – против ЦСКА 5 сентября;

«Торпедо» – против «Северстали» 4 сентября;

«Трактор» – против «Нефтехимика» 19 сентября;

ЦСКА – против «Адмирала» 8 сентября.

7 комментариев
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Торпедо - Северсталь в первом туре… Прикольно!
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Зелёное дерби сходу....класс
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Трактор аж 19 сентября. Полмесяца в гостях.
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