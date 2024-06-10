«Салават» проведет с «Ак Барсом» первый домашний матч сезона КХЛ, «Локомотив» – со СКА, «Спартак» – с ЦСКА, «Авангард» – с «Сибирью»
КХЛ опубликовала даты первых домашних матчей клубов в новом сезоне.
11 июня лига презентует календарь всего регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25.
Расписание первых домашних матчей команд выглядит следующим образом:
«Авангард» – против «Сибири» 4 сентября;
«Автомобилист» – против «Трактора» 4 сентября;
«Адмирал» – против «Куньлуня» 17 сентября;
«Ак Барс» – против «Автомобилиста» 14 сентября;
«Амур» – против «Куньлуня» 15 сентября;
«Барыс» – против «Нефтехимика» 4 сентября;
«Витязь» – против «Адмирала» 4 сентября;
«Динамо» Минск – против «Амура» 5 сентября;
«Динамо» Москва – против «Куньлуня» 4 сентября;
«Куньлунь» – против «Адмирала» 6 сентября;
«Лада» – против «Локомотива» 5 сентября;
«Локомотив» – против СКА 9 сентября;
«Металлург» – против «Локомотива» 3 сентября;
«Нефтехимик» – против «Металлурга» 12 сентября;
«Салават Юлаев» – против «Ак Барса» 5 сентября;
«Северсталь» – против «Сибири» 12 сентября;
«Сибирь» – против «Авангарда» 15 сентября;
СКА – против «Трактора» 12 сентября;
«Сочи» – против «Трактора» 14 сентября;
«Спартак» – против ЦСКА 5 сентября;
«Торпедо» – против «Северстали» 4 сентября;
«Трактор» – против «Нефтехимика» 19 сентября;
ЦСКА – против «Адмирала» 8 сентября.