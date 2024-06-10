Спортдиректор «Динамо» о новом календаре: «Он более разгружен, чем в прошлом сезоне. У нас не будет выездов из 4 матчей, если не ошибаюсь. Все отлично, только играй хорошо»

Алексей Сопин поделился мнением о календаре КХЛ на сезон-2024/25.

«Динамо» начнет новый Фонбет Чемпионат КХЛ двумя матчами дома – против « » и « », после чего команде предстоит выезд в Тольятти к «Ладе».

– Какое у вас впечатление от нового календаря? Легкий старт получили.

– Может быть, на бумаге это так и выглядит, что мы играем не с грандами КХЛ. Но тут трудно загадывать. Все эти три клуба могут быть неприятными и даже тяжелыми соперниками.

В принципе у нас весь чемпионат ровный. И я не скажу, что с одними клубами тяжело начинать сезон, а с другими плохо. Да, если получить грандов на старте, это более привлекательно в плане коммерции и маркетинга. Ну, а в спортивном плане тут есть другая сторона.

Но в целом мы не делим команды на сильные и слабые. У нас в КХЛ такой уровень конкуренции, что любой клуб может обыграть кого угодно. Мы очень готовимся к старту сезона и отнесемся серьезно к любому сопернику.

– Полный календарь нового сезона КХЛ будет опубликован во вторник, и сезон теперь продлили на месяц. Какие нюансы для «Динамо» вы подметили?

– Я еще досконально не изучил календарь, потому что его не получил, знаю только общие моменты. Но расписание у нас хорошее, и арена пошла нам навстречу в каких‑то вопросах.

Если не ошибаюсь, у нас не будет теперь выездов из четырех матчей. Календарь более разгружен, чем в прошлом сезоне.

Вот раньше у нас было три спаренных матча. Из 18 игр в ноябре‑декабре на выезде у нас было 15. Это была тоже большая проблема со всех точек зрения – психология, мораль, «физика». Тяжело играть все время в гостях практически два месяца.

Судя по всему, в этом сезоне мы таких моментов избежим. Календарь будет более ровный, сбалансированный и удобный для команды. Все отлично, только играй хорошо, – сказал спортивный директор « » .