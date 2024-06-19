Макеев о селекции СКА: «Сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями. В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали»

Теги СКА Сергей Андронов КХЛ Сергей Плотников Никита Зайцев Михаил Григоренко Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев поделился мыслями об изменениях в составе СКА.

– Сейчас СКА резко меняет селекцию, подписывает Григоренко, Плотникова, Андронова и Зайцева. Тебя это удивляет?

– Судя по всему, в СКА хотели играть в быстрый хоккей молодым составом, но не все получилось. Регулярка была более-менее, а в плей-офф уже не хватило опыта.

Думаю, что в команде сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями.

– Как думаешь, это нестандартное решение?

– В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали. При таком раскладе команда выглядит гораздо интереснее, – сказал нападающий Алексей Макеев.

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6 комментариев
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Нет никакой системы . Каждый год набирают сборную Мира и каждый год обсераются , что вонь до Москвы идет. Я понимаю Быков со Знарком взяли под себя игроков , выиграли чашку. А это просто шапито. Уже был сплав молодости и опыта с Шипачевым , Яшкиным , Гусевым и все-равно обосрались. Все время левые отговорки. В этом году добавились таблицы для дурачков .
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А по другому как еще показать, что они работают. Лозунги и показуха - девиз Ротенберга.
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Как выигрывать молодыми показал Разин. Фёдоров с опытными кубки брал. Ротенберг с любым составом пролетает мимо.
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Ответ nikki_on
А когда в другие клубы подписывают и молодых и опытных это не лозунги и показуха?
Другие не кричат об этом на каждом углу и не меняют курс развития каждый год
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