Макеев о селекции СКА: «Сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями. В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали»
Алексей Макеев поделился мыслями об изменениях в составе СКА.
– Сейчас СКА резко меняет селекцию, подписывает Григоренко, Плотникова, Андронова и Зайцева. Тебя это удивляет?
– Судя по всему, в СКА хотели играть в быстрый хоккей молодым составом, но не все получилось. Регулярка была более-менее, а в плей-офф уже не хватило опыта.
Думаю, что в команде сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями.
– Как думаешь, это нестандартное решение?
– В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали. При таком раскладе команда выглядит гораздо интереснее, – сказал нападающий Алексей Макеев.