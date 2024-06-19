Макеев о селекции СКА: «Сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями. В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали»

Алексей Макеев поделился мыслями об изменениях в составе СКА.

– Сейчас СКА резко меняет селекцию, подписывает , , и . Тебя это удивляет?

– Судя по всему, в СКА хотели играть в быстрый хоккей молодым составом, но не все получилось. Регулярка была более-менее, а в плей-офф уже не хватило опыта.

Думаю, что в команде сделали акцент на опытных ребятах с чемпионскими амбициями.

– Как думаешь, это нестандартное решение?

– В коллективе должен быть сплав опыта и молодости, чтобы парни друг другу помогали. При таком раскладе команда выглядит гораздо интереснее, – сказал нападающий .