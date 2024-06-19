Назаров о визите Путина в КНДР: «Можно создать там сильный клуб уровня КХЛ. Лига должна расширяться на Восток. Сейчас мы видим, кто наш друг и на кого можно положиться»

Андрей Назаров предложил создать клуб КХЛ в КНДР.

«Пока в Северной Америке продолжается финал Кубка Стэнли, нашего президента Владимира Владимировича Путина тепло приняли в КНДР. Более того, национальные лидеры России и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Думаю, в КНДР в перспективе можно создать сильный клуб уровня КХЛ. Лига должна расширяться на Восток. У нас уже выступают команды из дружественных нам Китая и Казахстана, так почему бы не продолжить эту тенденцию.

Именно сейчас мы видим, кто наш друг и на кого можно положиться в сложный момент. Победа обязательно будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.