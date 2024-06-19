Назаров о визите Путина в КНДР: «Можно создать там сильный клуб уровня КХЛ. Лига должна расширяться на Восток. Сейчас мы видим, кто наш друг и на кого можно положиться»

Теги Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ сборная КНДР Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров предложил создать клуб КХЛ в КНДР.

«Пока в Северной Америке продолжается финал Кубка Стэнли, нашего президента Владимира Владимировича Путина тепло приняли в КНДР. Более того, национальные лидеры России и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Думаю, в КНДР в перспективе можно создать сильный клуб уровня КХЛ. Лига должна расширяться на Восток. У нас уже выступают команды из дружественных нам Китая и Казахстана, так почему бы не продолжить эту тенденцию.

Именно сейчас мы видим, кто наш друг и на кого можно положиться в сложный момент. Победа обязательно будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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62 комментария
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Самое главное - сильный и не дорогой клуб.
Кормить их парой чашек риса в день и по праздникам пророщенным рисом.
А играть они могут и без формы/защитки.
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Индия против КНДР! Весь мир будет следить!
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А давайте. Нужно градус шизы постоянно повышать
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У Назарова чёткая позиция:какую страну Путин посещает с официальным визитом, там сразу нужно создавать команду КХЛ. И она будет конкретноспособна. До чего же глупый человек.
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Какой же всё таки Назаров волшебный ####### !
Сразу понятно - тафгай с отбитыми мозгами !
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Самое главное - сильный и не дорогой клуб. Кормить их парой чашек риса в день и по праздникам пророщенным рисом. А играть они могут и без формы/защитки.
Тренером назначить Назарова ✊
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Ну и базироваться ,конечно,он будет в Подмосковье.
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Дружественный Китай уже хозяин Дальнего Востока и половины Сибири, на очереди Урал.
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"Чучхе" можно клуб назвать😁
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Клуб из КНДР на выезды будет на фирменном бронепоезде ездить
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Знаете как вырастить хорошего игрока? Взять и вырастить!!!Так что сейчас и КНДР клуб КХЛ появится и в Индии,и в Эретрии, они прикажут и там игроки появятся как грибов после дождя.Это так работает
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Рабочее название - СКА-Пхеньян
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Главное чтобы по канону северокорейский мегаклуб спонсировался российскими компаниями и базировался в Подмосковье
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Самое главное - сильный и не дорогой клуб. Кормить их парой чашек риса в день и по праздникам пророщенным рисом. А играть они могут и без формы/защитки.
Не так всё просто, к сожалению. Еще будут расходы на сою т.к. спортсменам нужны белки.
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плеа, как же ты одолел! Как чуть что, так сразу в КХЛ их видят эти низкосоциальноответсвенные (этот, кожева, Юдин и др). Соберите в отдельный турнир кого хотите (узбеков, корейцев, китайцев, индийцев Никарагуа) , только без российского финансирования. И этих тренерами назначить, чтобы не засоряли ленту
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Назара тренером в КНДР
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Иран, Ирак, МЬянма черт побери
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Ещё в Папуасии хорошо клуб КХЛ организовать.
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Каждый сезон новая команда будет. Если не каждый месяц. Ротация от луноликого так сказать….
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А пусть шизики как Назаров повышают градус. Пользы от них никакой, так поржем хоть. Все равно только болтать будут
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Кто ВАШ друг
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20 лет коту под хвост. Надо было сразу с КНДР начианть, а не всяких финнов с чехами привечать.
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Какой восторг!
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Ответ Melnikov1968
У Назарова чёткая позиция:какую страну Путин посещает с официальным визитом, там сразу нужно создавать команду КХЛ. И она будет конкретноспособна. До чего же глупый человек.
Если бы в Тувалу полетел, то и там клуб создать надо. Только вот если Римский статут там ратифицировали, будет облом
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назар, под столом уже тесно
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Ответ Alex_Polishchuk
Рабочее название - СКА-Пхеньян
тренером будет ким ро тен
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Ответ адекватное мнение
Клуб из КНДР на выезды будет на фирменном бронепоезде ездить
комменты читать интереснее,чем сама заметка
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Да ладно хорош уже какой клуб КХЛ в КНДР-бред.
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Ответ nnp165
Ещё в Папуасии хорошо клуб КХЛ организовать.
и бамбуком играть
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Всё правильно!
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