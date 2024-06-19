Макеев о публикации зарплат: «Зачем обиженным завистникам знать, сколько зарабатывают хоккеисты? Часто пишут неправду, это не очень красиво»

Теги КХЛ Николай Голдобин Алексей Макеев Владимир Ткачев 1995 деньги Хоккей

Алексей Макеев высказался о публикации зарплат хоккеистов.

– Как в целом относишься к публикации зарплат?

– Это началось где-то два года назад. По себе я знаю, что часто пишут неправду. Мне кажется, что это не очень красиво.

В футболе, например, зарплаты так не разглашаются. Есть не только знакомые, но и обиженные люди-завистники. Зачем им знать, сколько зарабатывают хоккеисты?

– А твой контракт завышали или занижали?

– В один год занизили, в другой завысили. Меня даже друзья спрашивали о зарплате, а я отвечал, что зарабатываю совсем другую сумму.

– В минувшем сезоне писали о 45 миллионах. Это близко к правде?

– У меня чуть меньше получилось, ошиблись на 3-5 миллионов.

– У Ткачева оклад составляет 120 миллионов, а у Голдобина 45, хотя у первого 20 голов, а у второго – 40.

– Я не считаю чужие деньги. Все зависит от руководства клуба, которое решает, какой контракт заслуживает тот или иной хоккеист.

Парни зарабатывают деньги потом и кровью. Не имеет значения, у кого их больше, а у кого меньше. В этом нет ничего такого, – сказал нападающий Алексей Макеев.

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35 комментариев
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Обиженными людей называть необдуманно конечно
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-2
+29
Людей обиженными называть? Это сильно... Без болельщиков и спонсоров вы -НИКТО!
+30
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+29
Бюджетные шуты ноют о своей тяжёлой жизни. Расскажи шахтёрам или врачам, какие они обиженные завистники.
+20
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Ответ Николай Лихачев
Обиженными людей называть необдуманно конечно
Потому что в основе любой зарплаты хоккеиста лежат деньги налогоплательщиков, которые пришли в клуб.
+18
0
+18
вчера фильм смотрел, стоят в пивнухе слесарь и хоккеист, слесарь говорит у меня зарплата 300 а хоккеист у меня 600, в два раза всего ,и пахали так же а может и больше и выигрывали все и трибуны полные,а сейчас в 100 раз больше ,а что изменилось,слесаря хуже не стали а вот хоккеисты и футболисты не те ,пользы никакой обществу а жрут в три горла
+13
-2
+11
Деньги любят тишину, но на спортсменов это не распространяется
+7
0
+7
Так вот чтобы не писали неправду и надо не засекречивать зарплаты хоккеистов и футболистов. Адекватные болельщики знают какой у них тяжелый хлеб, а на дураков чихать.
+7
-1
+6
Завистники - это те у кого без их ведома раздают их деньги вот таким типам, а некоторые еще билеты покупают и доплачивают к отобранным. тьфу.
+6
0
+6
Ответ sed3009
Будут болельщики заставлять отрабатывать в соцсетях)))
Не, просто они ж кричат о том, какими литрами пота и крови эта зарплата достаётся - почему тогда проблема её озвучить?
Или чуют подвох?))
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так вот чтобы не писали неправду и надо не засекречивать зарплаты хоккеистов и футболистов. Адекватные болельщики знают какой у них тяжелый хлеб, а на дураков чихать.
а в детских школах, юношеских командах труд ничуть не легче но за него не платят
+5
-1
+4
Денньги налогоплательщиков распределяет государство, значит ваши претензии к государству, а не ктем кто работает. Смелость есть предъявить правительству или президенту?
+5
-2
+3
Надо молчать, пока получаешь такие большие деньги. Нигде больше не заплатят вам столько, сколько дают здесь
+3
0
+3
Ответ Tramontana28
Непонятно, в чём проблема. Знают - и знают, зарплата ж меньше не станет.
Будут болельщики заставлять отрабатывать в соцсетях)))
+3
0
+3
Как вообще если потолок реально существует нет полной информации о зарплатах в кхл?Колхоз такой колхоз
+3
0
+3
Ответ личные рекорды это не хоккей
вчера фильм смотрел, стоят в пивнухе слесарь и хоккеист, слесарь говорит у меня зарплата 300 а хоккеист у меня 600, в два раза всего ,и пахали так же а может и больше и выигрывали все и трибуны полные,а сейчас в 100 раз больше ,а что изменилось,слесаря хуже не стали а вот хоккеисты и футболисты не те ,пользы никакой обществу а жрут в три горла
слесарь гайку выточит и получит за нее 100 руб а они за одну шайбу по 2-3 млн получают ,если разделить их контракты на количество шайб,только от их шайб пользы никакой и никому
+4
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+3
Ответ norg
Не совсем так - деньги им не болельщики платят, их деньги крохи в бюджете клуба КХЛ.
Болельщики, конечно, прямо не платят. Но это зрелище под названием хоккей организовано для болельщиков, и если бы их не было, то и тем, кто платит хоккеистам (бюджеты, спонсоры и прочие), не было бы никакого смысла им платить. Яркий пример - другие менее популярные игровые виды спорта.
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Так опубликуйте официально и не будет поводу занижать или завышать. Зашел на сайт и посмотрел.
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Зарплаты игроков надо вывести из тени. Они играют для зрителей. Не будет зрителей - не будет рекламы, не будет ТВ-трансляций, не будет денег( как в хоккее на траве, который интересен только интузиастам этого спорта). Зарплата игрока - это его статус в лиге и в команде. Имея высокую зарплату, ты должен постоянно держать высокую планку, или болельщики тебя затролят. А сейчас игроки увиливают от ответственности. Вы ругаете игрока за ошибки, а он за еду подписан, ему не по статусу горы сворачивать. А другой за 50-60 просто катается, а должен рвать и метать, но мы не знаем его зарплату и потому его не ругаем.
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Интересно, как быстро болельщики, для которых собственно хоккеисты и играют и благодаря которым они и имеют такие зарплаты, превращаются в "обиженных завистников")
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С логикой у парня проблемы. Неправду пишут, потому что зарплаты не опубликованы. А опубликуйте - и не будет такой проблемы.
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Проблема не в якобы обиженных, а в соотношении деятельности и пользы, сущности тех или иных должностей и их выражения в доходах. Об этом же недавние изменения в законодательстве которыми запрещен общественный доступ к сведениям о собственниках из Единого гос. реестра недвижимости, а также то, что декларации о доходах чиновников разных мастей больше не публикуются. Большие господа не желают, чтобы общество знало кто и чем владеет. Не пристало господину объясняться в своих доходах перед чернью. А иначе чувство ранга утратят, и, не дай боже, лодка раскачается.
+1
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+1
Непонятно, в чём проблема.
Знают - и знают, зарплата ж меньше не станет.
+1
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Деньги-денежки идите, путь ко мне домой найдите, здесь для вас найду я место, никогда не будет тесно! Вас люблю и очень жду, Честно, правду говорю!
+1
0
+1
Ответ Nosikedy
Проблема не в якобы обиженных, а в соотношении деятельности и пользы, сущности тех или иных должностей и их выражения в доходах. Об этом же недавние изменения в законодательстве которыми запрещен общественный доступ к сведениям о собственниках из Единого гос. реестра недвижимости, а также то, что декларации о доходах чиновников разных мастей больше не публикуются. Большие господа не желают, чтобы общество знало кто и чем владеет. Не пристало господину объясняться в своих доходах перед чернью. А иначе чувство ранга утратят, и, не дай боже, лодка раскачается.
Совершенно верно! А то ещё чего доброго, чернь решит коней поменять на переправе )
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Ответ Как дела на заводе
про знаки препинания не слышал в школе?))
... .....
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Комментарий удален пользователем
Ответ Свои Нет
А из писюнков буквами, кто то свою зарплату оэвучит?, и главное за что?
Какую из трёх моих работ тебе назвать зарплату????
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Ответ Свои Нет
Денньги налогоплательщиков распределяет государство, значит ваши претензии к государству, а не ктем кто работает. Смелость есть предъявить правительству или президенту?
Хорошая попытка, т-щ майор )
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Ответ norg
Хорошая попытка, т-щ майор )
Две звезды.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Что значит простые?)
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