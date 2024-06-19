Макеев о публикации зарплат: «Зачем обиженным завистникам знать, сколько зарабатывают хоккеисты? Часто пишут неправду, это не очень красиво»
Алексей Макеев высказался о публикации зарплат хоккеистов.
– Как в целом относишься к публикации зарплат?
– Это началось где-то два года назад. По себе я знаю, что часто пишут неправду. Мне кажется, что это не очень красиво.
В футболе, например, зарплаты так не разглашаются. Есть не только знакомые, но и обиженные люди-завистники. Зачем им знать, сколько зарабатывают хоккеисты?
– А твой контракт завышали или занижали?
– В один год занизили, в другой завысили. Меня даже друзья спрашивали о зарплате, а я отвечал, что зарабатываю совсем другую сумму.
– В минувшем сезоне писали о 45 миллионах. Это близко к правде?
– У меня чуть меньше получилось, ошиблись на 3-5 миллионов.
– У Ткачева оклад составляет 120 миллионов, а у Голдобина 45, хотя у первого 20 голов, а у второго – 40.
– Я не считаю чужие деньги. Все зависит от руководства клуба, которое решает, какой контракт заслуживает тот или иной хоккеист.
Парни зарабатывают деньги потом и кровью. Не имеет значения, у кого их больше, а у кого меньше. В этом нет ничего такого, – сказал нападающий Алексей Макеев.
Или чуют подвох?))
Знают - и знают, зарплата ж меньше не станет.