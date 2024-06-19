Макеев о публикации зарплат: «Зачем обиженным завистникам знать, сколько зарабатывают хоккеисты? Часто пишут неправду, это не очень красиво»

Алексей Макеев высказался о публикации зарплат хоккеистов.

– Как в целом относишься к публикации зарплат?

– Это началось где-то два года назад. По себе я знаю, что часто пишут неправду. Мне кажется, что это не очень красиво.

В футболе, например, зарплаты так не разглашаются. Есть не только знакомые, но и обиженные люди-завистники. Зачем им знать, сколько зарабатывают хоккеисты?

– А твой контракт завышали или занижали?

– В один год занизили, в другой завысили. Меня даже друзья спрашивали о зарплате, а я отвечал, что зарабатываю совсем другую сумму.

– В минувшем сезоне писали о 45 миллионах. Это близко к правде?

– У меня чуть меньше получилось, ошиблись на 3-5 миллионов.

– У Ткачева оклад составляет 120 миллионов, а у 45, хотя у первого 20 голов, а у второго – 40.

– Я не считаю чужие деньги. Все зависит от руководства клуба, которое решает, какой контракт заслуживает тот или иной хоккеист.

Парни зарабатывают деньги потом и кровью. Не имеет значения, у кого их больше, а у кого меньше. В этом нет ничего такого, – сказал нападающий Алексей Макеев.