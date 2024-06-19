Терещенко о финале Кубка Стэнли: «Бобровский не так выручает, как в первых играх. «Эдмонтон» начал реализовывать моменты, а у «Флориды» пошли ошибки в обороне»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко высказался об игре Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 9 шайб за 2 последних матча серии с «Эдмонтоном» (3-2).

«Бобровский не так выручает, как в первых играх.

«Эдмонтон», кроме второго матча, и до этого играл здорово, атаковал много, были моменты, броски. Сейчас начали реализовывать свои моменты, а у «Флориды» пошли ошибки в обороне», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна

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