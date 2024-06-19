Алексей Дементьев: «Макдэвид – суперигрок. Он из ничего умеет создать голевой момент. Очень мало хоккеистов его уровня и таланта. Он лидер во всем!»

Алексей Дементьев оценил игру Коннора Макдэвида в серии с «Флоридой».

«Ойлерс» выиграли два матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс», счет стал 2-3. Капитан « » набрал 8 (3+5) очков в двух последних играх.

«Макдэвид – это суперигрок. Нет других хоккеистов, которые делают для своей команды больше. Он из ничего умеет создать голевой момент, на скорости и без, он умеет просочиться сквозь плотный забор обороны, вытянуть на себя всех и отдать партнеру пас под гол в пустой угол.

Понятно, что сейчас нет решения, кто получит приз MVP турнира, но мой голос отдан ему. Посмотрите на характер, мастерство и нацеленность, которую показывает Коннор. Он умеет использовать сильные стороны своих партнеров и сам использует их помощь для достижения результата.

Когда я слышу от каких-то игроков, что у них «не те партнеры», пусть вспомнят Макдэвида, интересно будет, что он скажет о них. Очень мало игроков его уровня и таланта, но канадец никогда не говорит, как минимум публично, что ему кто-то не подходит. Молодец, лидер во всем!» – сказал агент .

«Эдмонтон» делает этот финал волшебным. Теперь мы видим, что его победа вполне реальна