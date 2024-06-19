Федор Канарейкин: «Бобровский не расслабился. Он и сейчас играет уверенно. В последних двух матчах шайбы проходят не без везения»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Федор Канарейкин высказался о серии «Флориды» с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» со счетом 5:3 в пятом матче. Счет в серии финала плей-офф НХЛ – 3-2 в пользу «Флориды».

«Мы видим, что инициатива стремительно перешла к «Эдмонтону». Уже на этом этапе финала решают любые нюансы, от счастья и удачи до мастерства и дисциплины. Сейчас успех команды складывается из всех этих частей.

Я соглашусь, что от «Флориды» сейчас отвернулась удача. Здесь любая мелочь определяет победу, и именно так произошло в последней игре. В трех матчах мы отмечали феноменальную игру Бобровского. Даже сейчас он играет уверенно, но в последних двух играх проходят шайбы не без везения.

Тут и Макдэвид свою роль играет, который очень хорошо чувствует момент для броска. Бобровский и Макдэвид – две ключевые фигуры, и сейчас чаша весов склоняется на игрока «Эдмонтона». 

Я думаю, что Бобровский ничуть не расслабился. Мы видели, что в первых играх более плотно и сосредоточенно играла «Флорида» в обороне, блокировали много бросков. А сейчас «Эдмонтон» досконально знает оборону соперника, легче бросает и входит в зону.

В последней игре как раз Макдэвид обвел всю защиту и отдал на пустые ворота. Игры уже идут отрезками по дисциплине и концентрации, и «Флорида» в этом плане чуть хуже», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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1 комментарий
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Ясноть полная чё, не без везения 13 вколотили за две игры
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