Беннетт о 3-2 в финале после 3-0: «Мы не думаем о счете в серии. «Флориде» просто нужно забрать одну игру»

Сэм Беннетт высказался о втором подряд поражении «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» проиграли « » в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).

«Нам просто нужно забрать одну игру. Все просто. Мы не думаем о счете в серии. Мы думаем о том, что нужна одна победа.

Сегодня мы вернулись к нашей игре, когда немного расслабились. До этого мы были слишком напряжены. Слишком сильно хотели победить», – сказал форвард южан.