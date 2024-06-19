Беннетт о 3-2 в финале после 3-0: «Мы не думаем о счете в серии. «Флориде» просто нужно забрать одну игру»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннетт высказался о втором подряд поражении «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2). 

«Нам просто нужно забрать одну игру. Все просто. Мы не думаем о счете в серии. Мы думаем о том, что нужна одна победа. 

Сегодня мы вернулись к нашей игре, когда немного расслабились. До этого мы были слишком напряжены. Слишком сильно хотели победить», – сказал форвард южан. 

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2 комментария
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