Морис о 3-2 в финале после 3-0: «Для «Флориды» абсолютно ничего не изменилось. За исключением того, что мы кое-чему научились»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис заявил, что для «Флориды» ничего не изменилось при 3-2 в финале.

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2). 

«Для нас абсолютно ничего не изменилось за эти две игры. За исключением того, что мы кое-чему научились. 

Некоторые уроки нам уже не нужны, мы их достаточно усвоили. Тем не менее, нам вновь их преподают. Но для нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось», – сказал главный тренер южан. 

Шестая игра пройдет в Эдмонтоне 21 июня (начало по московскому времени – 22 июня в 03:00).

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16 комментариев
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Ответ Николай Володин
Он смеётся над нами))) ,😆😆😆😆😆😆😆
Ну Морис же не может за игроков не обрезаться и пропускать при игре в большинстве. Или как может тренер залезть в голову Микколы, чтобы тот не удалялся на ровном месте без повода на последней секунде периода. Или как Морису предсказать, что его основной вратарь пустит с нулевого угла простую шайбу в ближний угол? Ну это же бред такие вещи делать в одном матче в финале. Не сделай хотя бы одну из них и всё, КС твой.
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Я думал Пантеры получили урок в виде 1-8 в 4-й игре, но оказывается сегодня так сказать учение было продолжено.
В Эдмонтоне видимо будет закрепление материала, а в 7-й игре домашня работа.
Картина Репина "Опять двойка".
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Слив, не держит игру. Надо Ткачака запушить, чтобы он своей энергией расшевелил это болото. Не будь его первой шайбы, команда не проснулась. Нужен лидер-вожак, который поведет, вон МакДак повел свое болото. Насколько только у него хватит сил...
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Как говорили в школе, повторенье мать ученья))))))))))))))))))))))
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после того, как гений обходит 4-х, предъявлять что-то тренеру, глупо. Благодаря лучшему игроку в Мире, Эдмонтон вошёл в раж, он сейчас в огне - с этим трудно что-либо сделать. Здесь поможет только удача.

Обидно за Мориса если вдруг Пантеры упустят серию.

С другой стороны, Макдэвид без КС - преступление перед гением.
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Вы явно научились получать по 4 шайбы за игру при участии Макди)
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Хоккей конечно весёлым вышел, но нельзя так сливать дома. Нет слов, одни эмоции.
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сливаться флорида научилась очень хорошо ....
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При 1 - 3,тоже самое говорил
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Если сольют с 3-0 то Морис долго не задержится во Флориде, такое не прощают.
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Рано еще посыпать голову пеплом, нужно выйти и победить в следующей игре, и все забудут подвиги Макдага, а запомнят Кубок и победителей.
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Ответ Real_v_dushe
Ну Морис же не может за игроков не обрезаться и пропускать при игре в большинстве. Или как может тренер залезть в голову Микколы, чтобы тот не удалялся на ровном месте без повода на последней секунде периода. Или как Морису предсказать, что его основной вратарь пустит с нулевого угла простую шайбу в ближний угол? Ну это же бред такие вещи делать в одном матче в финале. Не сделай хотя бы одну из них и всё, КС твой.
В голову не надо, но есть такое понятие как ротация. Или например Микола ели ноги передвигает уже, зачем ты его выпускаешь на последних секундах.
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Ответ Alkiviad7
Если сольют с 3-0 то Морис долго не задержится во Флориде, такое не прощают.
Что думаете Блэшила или Куинна пригласят!?
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Ответ LOsP06GH
Что думаете Блэшила или Куинна пригласят!?
Да кого угодно. Я говорю про то, что два проигранных финала, один из которых ведя в счете 3-0 руководство и болельщики не простят.
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