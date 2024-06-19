Морис о 3-2 в финале после 3-0: «Для «Флориды» абсолютно ничего не изменилось. За исключением того, что мы кое-чему научились»
Пол Морис заявил, что для «Флориды» ничего не изменилось при 3-2 в финале.
«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).
«Для нас абсолютно ничего не изменилось за эти две игры. За исключением того, что мы кое-чему научились.
Некоторые уроки нам уже не нужны, мы их достаточно усвоили. Тем не менее, нам вновь их преподают. Но для нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось», – сказал главный тренер южан.
Шестая игра пройдет в Эдмонтоне 21 июня (начало по московскому времени – 22 июня в 03:00).
В Эдмонтоне видимо будет закрепление материала, а в 7-й игре домашня работа.
Картина Репина "Опять двойка".
Обидно за Мориса если вдруг Пантеры упустят серию.
С другой стороны, Макдэвид без КС - преступление перед гением.