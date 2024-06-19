Морис о 3-2 в финале после 3-0: «Для «Флориды» абсолютно ничего не изменилось. За исключением того, что мы кое-чему научились»

Пол Морис заявил, что для «Флориды» ничего не изменилось при 3-2 в финале.

«Пантерс» проиграли « » в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).

«Для нас абсолютно ничего не изменилось за эти две игры. За исключением того, что мы кое-чему научились.

Некоторые уроки нам уже не нужны, мы их достаточно усвоили. Тем не менее, нам вновь их преподают. Но для нас ничего не изменилось. Ничего не изменилось», – сказал главный тренер южан.

Шестая игра пройдет в Эдмонтоне 21 июня (начало по московскому времени – 22 июня в 03:00).