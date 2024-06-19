«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала – 1-й случай в истории НХЛ. У Брауна 1+1 в этих эпизодах
«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала Кубка Стэнли.
«Ойлерс» обыграли «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:3, 2-3).
Форвард Коннор Браун открыл счет в сегодняшней игре, отличившись в меньшинстве на 5:30.
В четвертой игре, которую канадский клуб выиграл со счетом 8:1, он тоже открыл счет в меньшинстве – отличился Маттиас Янмарк на 3:11.
Это первый случай в истории лиги, когда команда открывает счет в меньшинстве в двух подряд играх финала. При этом у Брауна 1+1 в этих эпизодах – он ассистировал при шайбе Янмарка.
До него очки в меньшинстве в двух подряд играх в финалах набирали только Серж Савар (1968, «Монреаль») и Бобби Орр (1970, «Бостон»).