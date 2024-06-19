«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала – 1-й случай в истории НХЛ. У Брауна 1+1 в этих эпизодах

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Бобби Орр Серж Савар Маттиас Янмарк-Нюлен Коннор Браун Хоккей

«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала Кубка Стэнли.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:3, 2-3). 

Форвард Коннор Браун открыл счет в сегодняшней игре, отличившись в меньшинстве на 5:30. 

В четвертой игре, которую канадский клуб выиграл со счетом 8:1, он тоже открыл счет в меньшинстве – отличился Маттиас Янмарк на 3:11. 

Это первый случай в истории лиги, когда команда открывает счет в меньшинстве в двух подряд играх финала. При этом у Брауна 1+1 в этих эпизодах – он ассистировал при шайбе Янмарка. 

До него очки в меньшинстве в двух подряд играх в финалах набирали только Серж Савар (1968, «Монреаль») и Бобби Орр (1970, «Бостон»). 

2 комментария
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Когда Браун забил, в моменте было, что Эдмонтон в ПК забивает в финале больше, чем в ПП. Забавно.
+3
-1
+2
Все-таки скорость нефти начала давать о себе знать. Если Ойлерс смогут ее сохранить еще на 2 игры, это будет серьезная заявка на кубок.
+3
-1
+2
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