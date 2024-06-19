Ткачак о 2 голах «Эдмонтона» в меньшинстве на старте 4-й и 5-й игр финала: «Это просто неприемлемо. «Флорида» должна начинать лучше»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался про голы «Эдмонтона» в меньшинстве в начале матчей.

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2). 

«Ойлерс» открыли счет на 5:30, отличившись в меньшинстве. В четвертой игре «нефтяники» тоже открыли счет при лишнем игроке у «Флориды» – на 3:11. 

«Это просто неприемлемо. Мы должны начинать лучше. Сегодня наш старт был в целом неплохим, но затем мы пропустили эту шайбу и начали проседать», – сказал форвард южан. 

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4 комментария
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Ничего удивительного сейчас не происходит. Нефть была лучше в 1 и 4 играх, во 2 сильнее играла Флорида, а в 3 и 5 была равная игра. Без чудес Боба в 1 игре Ойлерс сейчас вели бы 3:2.
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На самом деле не только в этом дело: удаление Микколы на последней секунде 1-го периода - ну не дебилизм ли? Ну необъяснимо же, зачем такое делать против нефти. Флорида должна убрать из своей игры эти вещи, потому что это явно свидетельство отстутствие достаточной концентрации и нужного настроя на финал.
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Странно, обычно так ЭК65 в Питтсбурге привозит
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Ответ Stewee
Ничего удивительного сейчас не происходит. Нефть была лучше в 1 и 4 играх, во 2 сильнее играла Флорида, а в 3 и 5 была равная игра. Без чудес Боба в 1 игре Ойлерс сейчас вели бы 3:2.
Не было там особых чудес, скорее Скиннер 2 суперсэйва выдал в этой серии, чем Бобровский, какое-то чудо тут сделал, и нефть не особо лучше играла в 4 игре, там скорее как раз равная игра была, где один вратарь тянул, а вратари другой команды пропускали шайбу за шайбой. И какая равная в 5 матче игра? 1 период равной игры=вся игра равная? Флорида вообще лучший матч на мой взгляд в серии выдала сегодня по статистике, просто лидеры подкачали за исключением Ткачака и сами слили матч.
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