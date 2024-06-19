Ткачак о 2 голах «Эдмонтона» в меньшинстве на старте 4-й и 5-й игр финала: «Это просто неприемлемо. «Флорида» должна начинать лучше»

Мэттью Ткачак высказался про голы «Эдмонтона» в меньшинстве в начале матчей.

«Пантерс» уступили « » в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).

«Ойлерс» открыли счет на 5:30, отличившись в меньшинстве. В четвертой игре «нефтяники» тоже открыли счет при лишнем игроке у «Флориды» – на 3:11.

«Это просто неприемлемо. Мы должны начинать лучше. Сегодня наш старт был в целом неплохим, но затем мы пропустили эту шайбу и начали проседать», – сказал форвард южан.

«Эдмонтон» открыл счет в меньшинстве в 2 подряд матчах финала – 1-й случай в истории НХЛ. У Брауна 1+1 в этих эпизодах