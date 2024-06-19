Тарасенко сыграл 9:02 в 5-м матче с «Эдмонтоном» – минимум в этом плей-офф. У него 4 броска и 3 хита

Владимир Тарасенко сыграл 9:02 в 5-м матче с «Ойлерс» – минимум в этом плей-офф.

« » уступила « » в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).

Российский нападающий провел на льду 9 минут 2 секунды – минимальное время в текущем плей-офф (1:04 – в большинстве, «0»). В его активе 4 броска в створ ворот и 3 силовых приема при 1 потере.

На счету 9 (5+4) очков в 22 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли при полезности «+5».