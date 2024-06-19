Тарасенко сыграл 9:02 в 5-м матче с «Эдмонтоном» – минимум в этом плей-офф. У него 4 броска и 3 хита

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко сыграл 9:02 в 5-м матче с «Ойлерс» – минимум в этом плей-офф.

«Флорида» уступила «Эдмонтону» в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2). 

Российский нападающий провел на льду 9 минут 2 секунды – минимальное время в текущем плей-офф НХЛ (1:04 – в большинстве, «0»). В его активе 4 броска в створ ворот и 3 силовых приема при 1 потере. 

На счету Тарасенко 9 (5+4) очков в 22 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли при полезности «+5». 

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4 комментария
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Тарасенко не умеет обороняться, играть без шайбы, никогда не умел. Свою функцию он выполняет, но когда команда под давлением, когда ей тяжело, очевидно что много играть он не будет
+3
0
+3
Вот зачем его было ставить в начале игры в 1 звено. Не идёт у него там игра, а в 3 неплохо взаимодействуют. Хотя сегодня 1ого звена вообще не видать было. Барков, Райнхарт, Верхэге ау, ребята, вы где.
+2
-2
0
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