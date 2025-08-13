Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»

Константин Тюкавин назвал аналог рекорда Александра Овечкина в футболе.

– На одном из недавних домашних матчей «Динамо» в РПЛ вы сидели в одной вип-ложе с Александром Овечкиным. Каков он в общении?

– Саня – вообще открытый, веселый парень. Всегда его видел с улыбкой – добрым и веселым. Никогда не видел грустным. Мы с ним на том упомянутом вами матче не в первый раз пересекались. До этого уже познакомились, когда он на нашу базу приезжал, дарил мне джерси и передавал клюшку моему папе. И вообще, сколько ни видел Овечкина вживую, он всегда с каждым желающим сфоткается, автограф даст — не отказывает вообще никому.

– Его рекорд по голам в НХЛ уже почти всеми обсуждался. Интересно, вы можете себе представить, что в нашем футболе когда-нибудь случится событие, сопоставимое по масштабу с тем, что сделал весной Овечкин?

– Допускаю, что что-то подобное будет, но пока тяжело сказать, что именно. Я думаю, такой рекорд – это событие, которое в принципе в мире не каждый год происходит. Саня – величина вообще для всего мирового спорта. И даже не знаю, кого можно поставить в один ряд с ним.

– Кому-то из наших футболистов для этого надо стать лидером европейского топ-клуба и стабильно быть его лучшим бомбардиром много лет подряд?

– Или выиграть «Золотой мяч ». Наверное, такое достижение будет сопоставимо с тем, что сделал Овечкин, – сказал форвард футбольного московского «Динамо ».