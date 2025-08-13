  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»
4

Тюкавин об аналоге рекорда Овечкина в НХЛ для российского футбола: «Если кто-то выиграет «Золотой мяч», то это достижение будет сопоставимо, наверное»

Константин Тюкавин назвал аналог рекорда Александра Овечкина в футболе.

– На одном из недавних домашних матчей «Динамо» в РПЛ вы сидели в одной вип-ложе с Александром Овечкиным. Каков он в общении?

– Саня – вообще открытый, веселый парень. Всегда его видел с улыбкой – добрым и веселым. Никогда не видел грустным. Мы с ним на том упомянутом вами матче не в первый раз пересекались. До этого уже познакомились, когда он на нашу базу приезжал, дарил мне джерси и передавал клюшку моему папе. И вообще, сколько ни видел Овечкина вживую, он всегда с каждым желающим сфоткается, автограф даст — не отказывает вообще никому.

– Его рекорд по голам в НХЛ уже почти всеми обсуждался. Интересно, вы можете себе представить, что в нашем футболе когда-нибудь случится событие, сопоставимое по масштабу с тем, что сделал весной Овечкин?

– Допускаю, что что-то подобное будет, но пока тяжело сказать, что именно. Я думаю, такой рекорд – это событие, которое в принципе в мире не каждый год происходит. Саня – величина вообще для всего мирового спорта. И даже не знаю, кого можно поставить в один ряд с ним.

– Кому-то из наших футболистов для этого надо стать лидером европейского топ-клуба и стабильно быть его лучшим бомбардиром много лет подряд?

– Или выиграть «Золотой мяч». Наверное, такое достижение будет сопоставимо с тем, что сделал Овечкин, – сказал форвард футбольного московского «Динамо». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСборная России по футболу
рекорды
logoАлександр Овечкин
logoпремьер-лига Россия
logoЗолотой мяч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин об Овечкине: «Иногда вспоминает игру против «Амкала», он вышел на разминку и через две минуты задохнулся. Говорит, было тяжело»
65 августа, 08:41
Овечкин сфотографировался с Тюкавиным во время матча «Динамо» – «Ростов» во 2-м туре РПЛ
926 июля, 16:00Фото
Тюкавин выложил фото с Овечкиным после 1:1 «Динамо» с «Балтикой»: «Спасибо, легенда!»
619 июля, 15:22Фото
Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»
8119 июля, 10:40Фото
Главные новости
ЦСКА расторг контракт с Седовым по инициативе игрока. Ранее в допинг-пробе защитника был обнаружен мельдоний
117 минут назад
«Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне
1232 минуты назад
Ишматов о «Салавате» и Ливо: «Принцип тут один: «Порядок бьет класс». Это жизнь так устроена. Все еще встанет на свои места»
8сегодня, 06:34
Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
6сегодня, 06:22
Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. «Салават» после всех потерь стал ближе к «Амуру», «Адмиралу» или «Сибири»
4сегодня, 05:45
Котляревский о диете в «Северстали»: «Не было сахара, а как без него кофе пить? Нашел лазейку – брал у массажистов. Всегда ел то, что хотел»
4сегодня, 05:30
«Спартак» продлит контракт с Ружичкой (Sport24)
7сегодня, 05:15
Кубок Минска. «Динамо» Минск сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 04:22
Арбитраж вынес вердикт в пользу «Филадельфии» по делу о расторжении контракта с Райаном Джохансеном, ни разу не сыгравшим за клуб (Даррен Дрегер)
2сегодня, 03:55
Скороходов поймал 68-килограммового сома: «2,5 часа возни, куча эмоций! Давно мечтал о такой рыбе, руки болят, радости полные штаны»
18вчера, 21:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»
2 минуты назад
Светлов об «Авангарде»: «Темная лошадка этого лета. Отказаться от связки Ткачева с Ридом Буше – это смело. Если новые игроки не сыграют с листа, неизбежна ностальгия»
142 минуты назад
Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
57 минут назад
Брэди Ткачак об «Оттаве»: «Было важно положить конец засухе и выйти в плей-офф. Мы только начинаем свой путь, я никогда не думал об уходе из команды»
сегодня, 06:58
Грицюк об игре в НХЛ: «Интересно попробовать на себе силу Бобровского. Побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать»
сегодня, 05:58
Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. На то, что он умеет, способны немногие»
3сегодня, 04:58
Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
1сегодня, 04:46
Светлов об «Амуре»: «Селекция в соотношении «цена – качество» удалась. Состав приобрел рабочий, дальневосточный формат. Главное приобретение – вратарь Дорожко»
сегодня, 04:34
Бемстрем перейдет в «Берн». Экс-форвард «Коламбуса» и «Питтсбурга» провел 242 матча в НХЛ и набрал 75 очков
сегодня, 03:45
Экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ Макмиллан завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба WHL «Келоуна»
сегодня, 03:30