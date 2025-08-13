  • Спортс
  • Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»
Сычев о расформировании «Витязя»: «Я житель Омска, у нас никто не уезжает из региона. Вопрос больше к руководству КХЛ»

Дмитрий Сычев прокомментировал расформирование «Витязя».

Клуб Фонбет чемпионата КХЛ снялся с турнира из-за финансовых проблем.

– Насколько большая потеря для Подмосковья, что в области не будет ни одного клуба в новом сезоне КХЛ?

– Мне сложно судить, потому что я житель города Омск. У нас все хорошо с этим, слава Богу, никто не уезжает из региона. Когда-то, конечно, и «Авангард» играл в Балашихе.

Это, естественно, для популяризации хоккея не очень хорошо. С другой стороны, можно заполнять арену детскими турнирами, развивать детско-юношеский хоккей.

Возможно, в этом можно найти плюс. Но, конечно, дети и жители Подмосковья должны смотреть на профессионалов. Это больше вопрос к руководству КХЛ.

Я думаю, что в будущем какая-то команда появится», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

«Авангард» создаст пирамиду подготовки юных хоккеистов в регионе и лабораторию для обучения тренеров. В вертикаль планируется вовлечь около 8 тысяч человек

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
