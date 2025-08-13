Светлов о Востоке в КХЛ: «Большая шестерка превратилась в пятерку. «Салават» после всех потерь стал ближе к «Амуру», «Адмиралу» или «Сибири»
«Ак Барс» не был летом на первых полосах газет, но там есть такие мастера, как Яшкин и Барабанов, которые способны играть в два-три раза сильнее. Внутренних ресурсов у команды немало.
Очень прилично усилился «Автомобилист», но это один из самых непредсказуемых фаворитов Востока. Думаю, что новая суперсовременная арена «автомобилистов» все-таки растормошит.
Не знаю, что сказать о «Салавате Юлаеве». В прошлом сезоне он смог прыгнуть выше головы, но после всех летних потерь Уфа стала ближе к региону «Сибирь – Дальний Восток», к Хабаровску, Владивостоку или Новосибирску, чем к своим традиционным конкурентам – Казани, Омску, Челябинску, Магнитогорску или Екатеринбургу.
Получается, этим летом большая восточная шестерка КХЛ превратилась в пятерку», – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.