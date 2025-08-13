«Барыс» подписал контракт с Маккошеном на год. Ранее защитник играл за «Куньлунь»

«Барыс» подписал контракт с Иэном Маккошеном.

Соглашение с 30-летним американским защитником рассчитано на год.

В прошлом сезоне Маккошен выступал за «Куньлунь», который этим летом сменил название на «Шанхай ».

За 61 игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ он набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 21».

По ходу карьеры Маккошен провел 60 матчей в НХЛ за «Флориду», которая выбрала его под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2013.

