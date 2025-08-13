«Барыс» подписал контракт с Маккошеном на год. Ранее защитник играл за «Куньлунь»
«Барыс» подписал контракт с Иэном Маккошеном.
Соглашение с 30-летним американским защитником рассчитано на год.
В прошлом сезоне Маккошен выступал за «Куньлунь», который этим летом сменил название на «Шанхай».
За 61 игру в рамках Фонбет чемпионата КХЛ он набрал 15 (4+11) очков при полезности «минус 21».
По ходу карьеры Маккошен провел 60 матчей в НХЛ за «Флориду», которая выбрала его под общим 31-м номером на драфте НХЛ-2013.
«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
