Ларри Робинсон о Хатсоне: «Говорили, что он маленький и его убьют. Про Гретцки тоже говорили, что он недостаточно крупный – вышло не так уж и плохо»

Ларри Робинсон сравнил Лэйна Хатсона из «Монреаля» с Уэйном Гретцки.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 66 очков за 82 матча и стал обладателем «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона.

«Первое, что все говорили о Хатсоне , это то, что он маленький, что его убьют. Это напоминает мне то, что говорили во времена Уэйна Гретцки .

Считалось, что Уэйн недостаточно крупный и его травмируют. Посмотрите, чего он добился – вышло не так уж и плохо.

Для города здорово иметь такого игрока, как Хатсон», – сказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Ларри Робинсон .

Серж Савар о Хатсоне: «Самый талантливый игрок «Монреаля» со времен Ги Лефлера, пожалуй. На то, что он умеет, способны немногие»